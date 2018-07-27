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Развитие творческих навыков
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Развитие творческих навыков 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов в группе «Передышка» проходят занятия на развитие творческих навыков.
Творчество — это умственная гимнастика и она играет огромную роль в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.
Когда дети рисуют — это способствуют развитию мелкой моторики рук, мышления, речи, воображения, навыков коммуникации и именно поэтому «особого» ребёнка в творческую деятельность необходимо вовлекать, чем раньше, тем лучше.
А вот сюжеты рисунков зависят от способностей ребенка: это могут быть и разноцветные каракули, и солнышко, или елочка.
Во время рисования специалисты всегда хвалят юного художника. Когда рисунок завершен, то его можно показать родителям, чтобы они порадовались, что у них растет такой замечательный художник.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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