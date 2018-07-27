Развитие творческих навыков

В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов в группе «Передышка» проходят занятия на развитие творческих навыков.

Творчество — это умственная гимнастика и она играет огромную роль в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

Когда дети рисуют — это способствуют развитию мелкой моторики рук, мышления, речи, воображения, навыков коммуникации и именно поэтому «особого» ребёнка в творческую деятельность необходимо вовлекать, чем раньше, тем лучше.

А вот сюжеты рисунков зависят от способностей ребенка: это могут быть и разноцветные каракули, и солнышко, или елочка.

Во время рисования специалисты всегда хвалят юного художника. Когда рисунок завершен, то его можно показать родителям, чтобы они порадовались, что у них растет такой замечательный художник.