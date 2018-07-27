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В Твери маленький мальчик гулял без родителей и угодил под машину
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В Твери маленький мальчик гулял без родителей и угодил под машину 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
ДТП произошло в 15.45 на ул. Склизкова у дома 54/25. Мальчик лет 6-7 перебегал проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
Пожилой водитель «Тойоты» успел затормозить, но ребенка все равно задел. На место приехала скорая, медики осмотрели мальчика и нашли у него только царапины.
Ребенок очень активный, после осмотра врачей он буквально прыгал по салону скорой. Фельдшер сказал корреспонденту ТИА, что ребенок был на улице без родителей, и сейчас врачин вместе с мальчиком будут их искать. А после поедут в больницу для детального осмотра.
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