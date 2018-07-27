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Звезда «Мятежного духа» в третий раз стала мамой
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Звезда «Мятежного духа» в третий раз стала мамой 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Роды Анны Хилькевич в элитном роддоме будут стоить миллион рублейСовсем скоро актриса Анна Хилькевич во второй раз станет мамой. Артистка уже определилась с роддомом. В семье аргентинской актрисы Луисаны Лопилато (Luisana Lopilato) и канадского исполнителя Майкла Бубле (Michael Bublé) произошло счастливое событие. Супруги стали родителями в третий раз. Артистка подарила своему мужу дочь.
Звезда сериала «Мятежный дух» поделилась радостью со своими подписчиками в своем аккаунте в соцсети. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена ручка малышки. В комментарии к фото она рассказала, что их души переполняет любовь и им не хватит и целых суток, чтобы налюбоваться на свою маленькую принцессу.
Фото: Instagram.com  Луисана также обратилась со словами благодарности к Богу, который преподнес им такой чудесный дар. Актриса рассказала, что смотреть в глаза малышки все равно, что любоваться небом. Она призналась, что они очень любят ее, так как ждали ее не только для того, чтобы их семья стала больше, а потому, что девочка несет им свет и надежду.
Поклонники актрисы и певца живо отреагировали на публикацию, засыпав счастливых родителей поздравлениями и пожеланиями здоровья и счастья их многодетной семье.
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