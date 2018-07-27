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К чему снится отцовство
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К чему снится отцовство 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить — исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне.
Если мужчине снится, что у него родился ребенок, значит, в ближайшем будущем его ожидают перемены в личной жизни. Отцовство стоит воспринимать как грядущую встречу с человеком, который подарит вам немало счастливых минут и наполнит жизнь смыслом.
В то же время, если подобный сон привиделся женщине, то в скором времени ей буду оказывать недвусмысленные знаки внимания. А мужчине это может преподнести встречу с девушкой, которая станет хорошей хозяйкой. При этом если в сновидении есть и посторонние люди, то возможно вскоре вы будете участвовать в свадебном торжестве или пышном празднике.
Если родился мальчик, то вполне возможно, что самые смелые ожидания мужчины в ближайшее время оправдаются, а награда за проделанную работу окажется весьма высокой. В целом, новорожденный ребенок — это символ новой жизни, больших надежд и начинаний. Но вместе с тем, стоит уточнить, было ли дитя во сне полностью здоровым.
Больной младенец — символ печали и неудач как в сновидениях женщин, так и в снах мужчин. Если малыш здоровый и крепкий — вас ждет успех во всех делах и начинаниях. Также новорожденным может предвещать приятный сюрприз.
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