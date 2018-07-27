Галина Боб рассказала о работе в ночную смену

Российская актриса и молодая мама рассказала, как умудряется все успевать, изменив привычный рабочий график.

Галина сообщила, что теперь ложится спать в необычное время — в 3 часа ночи. Только после того, как дети уложены, артистка может обсудить рабочие моменты и другие важные дела с супругом. По словам Галины, ее организм уже адаптировался к трудовой деятельности после 23 00.

Утром же Боб приходится просыпаться два раза. Первый — вместе с младшим сыном 6-7 утра. Дождавшись няню, незаменимую при таком рабочем графике, Боб может снова погрузиться в сон примерно до обеда. Правда, если у мамы двоих сыновей утром есть какие-то дела, то больше поспать ей не удается. Галина посчитала, что она не одна имеет такой ненормальный режим.

Поклонники посоветовали артистке укладывать детей раньше: «Не понимаю, почему не уложить детей в положенные 9 часов вечера? Тогда и времени на себя больше». Другие были разочарованы словами о няне: «Ну вот, а я думала всё сама, без нянь и помощников».