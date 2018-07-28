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Майкл Бубле и Луисана Лопилато стали родителями в третий раз
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Майкл Бубле и Луисана Лопилато стали родителями в третий раз 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама сама рассказала об этом поклонникам.
Семейство канадского певца Майкла Бубле и его супруги, звезды сериала «Мятежный дух», Луисаны Лопилато радует поклонников счастливой новостью — у них появился еще один ребенок. Луисана родила дочь. Об этом аргентинская актриса сама сообщила в своем Instagram. Она даже опубликовала первое фото малышки. Правда, на нем можно увидеть только ее ручку с биркой из роддома, на которой написано имя мамы и пол — девочка.
Как объяснить, что наши сердца переполнены любовью? Нам мало и целого дня, чтобы любоваться. Я благодарю бога за то, что он сделал нам такой подарок! Потому что, смотреть в твои глаза — это как смотреть на небо. Мы любим тебя до бесконечности и даже больше. Мы ждали тебя не только для того, чтобы стать больше, как семья. Ты даешь нам свет, надежду, наконец-то, и ты станешь частью нашей души,
— подписала она фотографию.
Публикация от Luisana Lopilato (@luisanalopilato)
26 Июл 2018 в 10:26 PDT  Напомним, о беременности Луисаны стало известно в феврале текущего года. С тех пор звезда успела поделиться сразу несколькими снимками, где можно было разглядеть ее округлившийся животик.
Публикация от Luisana Lopilato (@luisanalopilato)
9 Май 2018 в 8:32 PDT  Напомним, в 2011 году Майкл Бубле и Луисана Лопилато официально поженились. В 2013 году на свет появился их старший сын — Ноа Эдуардо Луис Бубле. В 2016 году родился их второй ребенок — сын Элиас Дарио Деметрио Бубле.
Некоторое время назад у маленького Ноа был диагностирован рак печени, после чего оба звездных родителя приостановили свои карьеры и выступили с официальным заявлением, попросив у общественности молитв и уважения к их частной жизни. В феврале прошлого года Майкл Бубле и Луисана Лопилато сообщили, что их сыну удалось побороть рак.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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