Поклонники рассекретили пол будущего ребенка 47-летней Леры Кудрявцевой

@leratvПоклонники рассекретили пол будущего ребенка 47-летней Леры КудрявцевойЛера Кудрявцева (47) наслаждается декретом. При этом телеведущая, как ни странно, до сих пор не комментирует свое положение и не дала ни одного интервью на эту тему. Но самым сокровенным она делится с подписчиками. Так, теледива и ее супруг Игорь Макаров заняты сейчас покупкой всего необходимого для малыша. Будущие родители уже почти полностью укомплектовали детскую спальню. Кудрявцева показала фолловерам, какую кроватку купила для ребенка.

Телеведущая остановила выбор на плетеной колыбели белого цвета. Подписчики уверены, что у пары родится девочка! Плюс Кудрявцева приобрела кокон — матрас анатомической формы, которые сейчас пользуются большой популярностью у молодых родителей. Недавно также телеведущая просила посоветовать ей дизайнера, который оформил бы детскую — результатом она в итоге осталась довольна. Подписчики считают, что телеведущая хорошо переносит беременность, ведь она прекрасно выглядит. Кудрявцева рассказывала, что после рождения старшего сына Жана самостоятельно стирала пеленки, она до сих пор с ужасом вспоминает то время. Впрочем, теперь телеведущей это точно не придется делать. К услугам Кудрявцевой будет няня и, конечно, заботливый супруг, для которого этот ребенок станет первым.

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