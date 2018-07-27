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По Dungeons & Dragons выпустят книжки для детей
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По Dungeons & Dragons выпустят книжки для детей 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Знаменитая вселенная готовится обзавестись сразу двумя книгами для детей: одна познакомит с алфавитом, а вторая научит считать. И это не считая официальной раскраски, также посвящённой Dungeons & Dragons. В ней можно будет увидеть классических игровых монстров, в том числе троллей, гоблинов, драконов и не только. Рисунки для неё сделал художник Тодд Джеймс, также известный как REAS.
Раскраска станет доступна 21 августа, а предзаказать её можно за $17. А обучающие книжки обойдутся в $15 каждая. Они появятся в продаже 23 октября.
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