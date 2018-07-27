Грумер рассказала, каково воспитывать четырёх самоедов и двоих детей

26-летняя австралийка Сара Хегарти (Sarah Hegarty) работает грумером — специалистом по стрижке и уходу за животными. А в её собственном доме живут сразу четыре роскошных белоснежных самоедских собаки. Эти ласковые и преданные животные — представители одной из древнейших пород, имеют спокойный характер и считаются хорошими сторожами.

Кроме того Сара воспитывает двоих маленьких детей, возрастом меньше двух лет. По словам грумера, её дочери очень хорошо ладят с белоснежными псами: «Моя старшая Лейла научилась ходить, держась за шерсть собаки. Мои дети обожают их, они вместе кушают, играют, читают и засыпают рядышком». И хотя уход за самоедами занимает довольно много времени, а в доме иногда царит ужасный хаос, Сара уверена, что это того стоит.

Знакомьтесь, это Сара Хегарти — грумер и гордая владелица четырёх роскошных белоснежных самоедских собак. Кроме того, молодая женщина воспитывает двоих маленьких детей Поэтому её жизнь довольно беспокойная Каково жить с четырьмя собаками и двумя детьми, Сара рассказывает на страницах своего Instagram, за которым следит более 74 тысяч подписчиков Сара также является создателем клуба «Самоеды Перта» и помогает заботиться о брошенных и бездомных собаках Мама двоих детей рассказала, что её дочери обожают собак, а старшая Лейла даже научилась ходить, держась за шерсть самоеда На уход за четырьмя собаками порой уходит до 8 часов в день: каждую нужно помыть, подстричь и расчесать Но несмотря на некоторый хаос, иногда царящий в доме, Сара говорит, что абсолютно счастлива жить в такой большой пушистой семье А вы бы хотели завести самоеда? Или нескольких?