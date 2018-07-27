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Ее младший брат увидел шокирующее сообщение от одноклассника. То, что он сделал — бесценно!
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Ее младший брат увидел шокирующее сообщение от одноклассника. То, что он сделал — бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Он учится в 8 классе, — это самое время гормонов, стресса и романтики. Время, когда большинство из нас только начинало встречаться с противоположным полом и строить свою личную жизнь.
Один из его друзей получил сообщение от мальчика в их классе о том, что он хотел убить себя, потому что никто не заботится о нем, и он устал от одиночества. Мало того, что мой младший брат пошел прямо к родителям и предупредил их, он также активно искал этого мальчика и подружился с ним.
Они провели часы, разговаривая, и как только вся драма закончилась, ему позвонили родители мальчика и поблагодарили, сказав, что он просто изменил жизнь их сына. Мальчик позвонил ему и сказал, что все, чего он хотел, — это заботы и тепла, что мой младший брат заставил его почувствовать себя новым человеком, и было здорово иметь друга, который пошел бы на такое расстояние, чтобы убедиться, что он в безопасности. Излишне говорить, что я очень горжусь им и его действиями. Он храбрый, и я не могу просить лучшего брата.
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