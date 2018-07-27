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В Серове сутки не могут найти тело утонувшего в реке ребёнка
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В Серове сутки не могут найти тело утонувшего в реке ребёнка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В четверг, 26 июля, на реке Каква, протекающей в Завокзальном районе в Серове, утонул 13-летний мальчик. Как сообщают в Управлении гражданской защиты Серова, трагедия произошла около 17:30.
— Многодетная мать и две ее подруги вышли на отдых на берег реки. Вместе с ними были два ребенка, — передаёт серовская газета «Глобус» слова инспектора Ивдельского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области Петра Иванова. — Мальчик зашел в воду по грудь, хотя друг ему кричал, чтобы он этого не делал. Ребенка подхватило течение и понесло.
Он также добавил, что погибший был старшим ребёнком в семье и не умел плавать. Когда мальчика унесло течением, за ним бросился его друг и взрослые, но спасти его они не успели.
Вечером 27 июля на реке начались поиски утонувшего ребёнка. В них приняли участие пять водолазов Карпинского поискового-спасательного отряда. Также спасатели установили сеть вниз по реке, чтобы тело не унесло течением. Но пока найти мальчика не удалось.
В Свердловской области это уже не первый несчастный случай на воде. С начала года на водоёмах погибли 23 человека, среди них 13 детей. Это на десять смертей больше, чем было в середине июля 2017-го. Читайте инструкцию E1.RU о правилах безопасного отдыха на воде.
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