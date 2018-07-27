В Ставропольском крае сотрудники полиции разыскали пропавшего 4-летнего ребенка

«Сегодня в 6 часов вечера 4-летний мальчик, воспользовавшись невнимательностью родителей, вышел из дома, расположенного в городе Георгиевске и ушел в неизвестном направлении. По сигналу оперативного дежурного был поднят весь личный состав окружного отдела внутренних дел . На поиски несовершеннолетнего ориентированы наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники окружного отдела полиции искали малыша более трех часов. Поиски осложнялись сильным продолжительным ливнем. Около 9 часов вечера участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска нашли ребенка. Он находился в реке Подкумок и по счастливой случайности не пострадал.

Полицейские достали мальчика из воды и отвезли в городскую больницу.