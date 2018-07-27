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В Ставропольском крае сотрудники полиции разыскали пропавшего 4-летнего ребенка
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В Ставропольском крае сотрудники полиции разыскали пропавшего 4-летнего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сегодня в 6 часов вечера 4-летний мальчик, воспользовавшись невнимательностью родителей, вышел из дома, расположенного в городе Георгиевске и ушел в неизвестном направлении. По сигналу оперативного дежурного был поднят весь личный состав окружного отдела внутренних дел. На поиски несовершеннолетнего ориентированы наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники окружного отдела полиции искали малыша более трех часов. Поиски осложнялись сильным продолжительным ливнем. Около 9 часов вечера участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска нашли ребенка. Он находился в реке Подкумок и по счастливой случайности не пострадал.
Полицейские достали мальчика из воды и отвезли в городскую больницу.
В настоящее время ребенок вместе с родителями находится в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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