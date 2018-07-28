«Богатырь» родился в Приморье

Мальчик весом 5860 граммов и ростом 62 сантиметра появился на свет в родильном доме Находки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию Приморского края.

Родителям мальчика по 35 лет, семья живет в поселке Врангель, это уже второй ребенок в семье. Ребенок, которого назвали Тимуром, появился на свет в результате кесарева сечения.

Врачи заметили, что не припомнят такого богатыря за все 30 лет работы медучреждения.

Молодая мама признается, что перенесла беременность без осложнений, причем во второй половине значительно ограничивала себя в рационе.

Слова мамы подтверждает и заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова.

Специалисты отмечают, что дети больше 4 килограммов рождаются в 10% случаях. А Вес малышки на момент рождения — 5580 граммов, рост — 61 сантиметр, что значительно превышало средние показатели у новорожденных.