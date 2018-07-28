Поклонники Егора Крида восхищаются его родителями

Они отмечают 28-летие совместной жизни.

Несколько часов назад певец Егор Крид поделился на странице в Instagram милой совместной фотографией своих мамы и папы. По словам артиста, они отметили очень важный праздник — годовщину со дня свадьбы.

28 лет совместной жизни! Семья, ❤️🙏🏽

— написал певец.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

27 Июл 2018 в 12:38 PDT Семейная идиллия, а также вид красивых и довольно молодых внешне родителей восхитил поклонников Егора Крида. «Самая крепкая семья», «Вот это пример! Как сейчас в 21 веке возможно представить создание такой семьи?», «Долгих счастливых совместных лет им! Мне очень понравились их взаимоотношения: уважение и любовь смогли сберечь за столько лет. Очень хочется равняться на них», «Супер! Молодцы! Достойный пример! Есть на кого равняться!», «У вас папа очень красивый, когда он так мило улыбается рядом с ней», «Самые красивые», — можно прочесть в комментариях. А некоторые также отметили, что Егор очень похож на свою маму.

Напомним, что певец очень тепло относится к своим родителям. Он периодически даже берет их на публичные мероприятия и концерты вместе с собой. К сожалению, Егору пока не удается последовать примеру мамы и папы и создать с кем-либо счастливую семью. Не удивительно, что пока поклонники могут только пожелать Егору долговременных и надежных отношений.

Самое важное — видеть моих родителей счастливыми!☺️ Сквозь года любовь друг к другу все сильнее и сильнее! Любуюсь и горжусь! @nikbulat2

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

27 Июн 2018 в 8:18 PDT Фото: Instagram@egorkreed