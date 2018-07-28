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Смотрите, как весело малыши катаются на роботах-пылесосах
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Смотрите, как весело малыши катаются на роботах-пылесосах 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
У вас в доме есть такой модный гаджет? Если нет, вам стоит его приобрести, и мы вам сейчас покажем почему!
Ни одна современная хозяйка не может обойтись в быту без пылесоса. Сейчас этот гаджет есть у всех в доме, а многие уже даже обзавелись роботами, которые сами старательно убирают дом, стоит его только включить.
Если такого современного пылесоса у вас в доме еще нет, но вы думали о том, чтобы его приобрести, то после просмотра этого ролика вы точно захотите его купить.
В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите, как малыши дружат с этим чудом техники.
Дети быстро поняли, что с помощью этих роботов можно не только убирать дом, но и весело проводить время: крохи усаживаются на пылесосы и катаются!
Развлечение так полюбилось маленьким проказникам, что теперь они сами предлагают своим мамам помочь им по хозяйству.
Наблюдать за этими счастливыми малышами очень весело, вы только посмотрите, какое удовольствие они получают от гонок на пылесосах!
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