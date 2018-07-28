Мой второй папа: 6 российских звезд, которых воспитывали отчимы

Жизнь — непредсказуемая шутка. В ней все может измениться в один момент. Еще вчера семья в полном составе завтракала, а сегодня вам представляют нового папу.

В день рождения Максима Матвеева (28 июля актер, молодой отец празднует 36-летие) «Летидор» решил на примере звездных мам и пап доказать, что иногда чужой по крови человек может стать самым родным на свете.

Максим Матвеев

Starface.ru В одном из интервью известный актер говорил, что его нельзя назвать «залюбленным в детстве ребенком». Максим с мамой, бабушкой и дедушкой жил в поселке Светлый Калининградской области. Отца у мальчика не было, поэтому его воспитанием занимался дедушка по материнской линии.

И только в 10-летнем возрасте в жизни Максима появился человек, которого он стал называть папой — Алексей Матвеев (у актера фамилия по отчиму — прим.ред.). Считает ли Матвеев этого человека своим отцом — разумеется.

Мама, дорогой ты мой человек, сложно описать словами мою благодарность тебе…спасибо, что всегда принимала меня таким, какой я есть, спасибо за те уроки, которые я получил, спасибо, за то, что я ощущаю твою любовь, для меня это невероятно важно… Спасибо, спасибо, спасибо… ⠀ Люблю тебя 😜😃✌🏼❤️❤️❤️ ⠀ #мама #деньматери #спасибомама #максимматвеев

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

26 Ноя 2017 в 2:31 PST Как вспоминал супруг Елизаветы Боярской в интервью «ОК!», отчим ему очень многое дал:

Он у меня появился в тот период жизни, когда мальчишке нужен отец. Потому что я уже понимал, что дед — это дед, что должно быть какое-то другое сильное плечо. С кого брать пример? И вот этот человек, несмотря на то, что я у него приемный сын, очень в меня поверил. Поверил, когда я неожиданно поступил на актерский, хотя он сам всю жизнь был моряком.

Отец научил Максима трезво смотреть на жизнь и быть прагматичным человеком в правильном смысле этого слова:

Ну то есть для него семья — это тыл, и он ради семьи работал, зарабатывал деньги и этим примером как бы меня заражал. И несмотря на то, что я пошел в профессию, которая, как он считал, не принесет особого достатка, отец говорил: «Раз уж ты это выбрал, тогда постигай».

И Максим ее постиг. Номинация на премию «Золотой орел» за роль полковника Алексея Кирилловича Вронского в картине « Анна Каренина . История Вронского» — яркий тому пример.

Instagram@borodylia

О своем детстве и об отношениях матери с отцом Ксения Бородина не любит вспоминать в интервью. Известно лишь, что родители будущей звезды телеэкрана развелись, когда Ксения была еще совсем маленькой девочкой.

К счастью, Инне Булатовне (мать Ксении — прим.ред.) удалось устроить свое личное счастье — она вышла замуж за итальянского архитектора и вместе с дочерью перебралась на остров Капри. О том, какие отношения у Ксении сложились с отчимом, поклонникам ведущей проекта «Дом-2» стало известно, когда Бородина в своем «Инстаграме» опубликовала трогательный пост, посвященный Дженни:

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

26 Фев 2017 в 8:34 PST Приехал мой отчим, Дженни меня воспитывал с 5 лет, спасибо тебе за то что ты есть в моей жизни, спасибо за детство, всегда за доброе отношение ко мне, есть родные папы, а есть такие люди как ты, который смог мне заменить одного из самых главных людей в моей жизни🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ты дал мне воспитание, образование, я посмотрела мир благодаря тебе, всегда тёплое слово от тебя, никогда в жизни голоса не повысил ☺️☺️☺️

Несмотря на то, что Инна Булатовна и Дженни уже не вместе, у Ксении и отчима сохранились прекрасные отношения.

К слову, не так давно скончался биологический отец телеведущей. Никаких постов в соцсети по этому поводу Ксения не делала.

Instagram@ksenialferova

О том, что Александр Гаврилович Абдулов — не родной ее отец, Ксения узнала в 16-летнем возрасте. Точнее, она не узнала, а сама догадалась.

В интервью «Вокруг ТВ» актриса, сооснователь благотворительного фонда «Я есть!» рассказала, что напрямую поговорила об этом с мамой. Ирина Алферова не стала скрывать правды и рассказала дочери о ее биологическом отце — болгарском дипломате Бойко Гюрове. Ирина решилась на встречу с мужчиной.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)

29 Май 2017 в 10:04 PDT Актриса признавалась, что в тот момент больше всего тревожилась за своего отчима:

Я переживала за папу — за Абдулова. И сразу поспешила его успокоить: ты — мой папа, и я хочу, чтобы ты усыновил меня официально.

Каждый год 3 января в день смерти Александра Гавриловича в «Инстаграме» Алферовой появляется трогательный пост, где актриса делится воспоминаниями о своем знаменитом отце.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)

3 Янв 2017 в 8:49 PST Про него сложно рассказывать… Если, например, его попросить купить картошки, то домой приносился огромный мешок. Я в детстве очень любила кукурузные палочки. Попросила однажды: «Папа, купи мне кукурузные палочки!» Вы не догадаетесь, сколько он их купил! Это было несколько коробок от пола до потолка с упаковками этих палочек. Как же иначе? Дочь попросила лакомство! Если кукла, то покупалась самая большая кукла. Если путешествие, то это было самое далекое, самое веселое, самое необычное путешествие. Потому что он — сказочник, выдумщик, какой-то невозможный человек, который за одну жизнь прожил десять, двадцать, тридцать жизней!

— вспоминала актриса.

Instagram@the_yana_poplavskaya

Известная актриса посвятила теме родных и неродных отцов целую колонку на «Летидоре». Яна Поплавская уверена, что любовь — то чувство, которому не так важно, есть ли между людьми кровная связь или нет. Ее семья этому доказательство.

Прапрадед Яны Поплавской, офицер царской армии, женился на вдове с ребенком и воспитывал девочку как своего родного ребенка (с той же любовью мужчина воспитывал и свою неродную внучку, и свою неродную правнучку, и свою неродную праправнучку).

Отчим в жизни самой Яны появился, когда ей было 4 года. Впрочем, слово «отчим» по отношению к Владимиру Викторовичу Поплавская никогда не употребляла — он для Яны всегда был папой Володей.

Я очень люблю своего родного отца, мы всей семьей потрясающе общаемся. Но папа Володя для меня особенный человек — роднее душу мне сложно представить… Все, что я прочла в детстве, все мои взгляды на жизнь, мое умение писать, говорить, думать — это его заслуга,

— вспоминала актриса в своей колонке на «Летидоре».

Интересно, что родной отец Яны Евгений Васильевич свою дочь к отчиму не ревновал — он всегда благодарил Владимира Викторовича за то, что тот вырастил девочку.

К сожалению, несколько лет назад Владимира Викторовича не стало.

Будучи физиком по первому образованию, папа поступил в ГИТИС на курс к Гочарову, закончил, работал на ТАГАНКЕ с Ю. П. Любимовым много лет режиссёром, был членом Союза писателей, фантастически знал литературу, историю, философию, видимо бывших вундеркиндов не бывает! Я безумно гордилась им и хвасталась в школе и институте «У меня самый умный и добрый папа» Я счастлива, что Бог подарил мне его! Но как не на долго. Скучаю невозможно,

— написала в своем «Инстаграме» Яна Поплавская в день годовщины смерти папы Володи.

Instagram@lazarevsergey

Сергей Лазарев никогда не скрывал, что его детство было очень непростым. Когда Сергею было 5 лет, его родители развелись. И мама будущей звезды делала все от нее зависящее, чтобы прокормить своих сыновей.

Папа в жизни Лазарева был — Валентина Викторовна никогда не чинила препятствий для общения бывшего мужа с детьми. Но виделись ребята с отцом не очень часто. А спустя несколько лет после развода родителей у Сергея и его старшего брата Павла появился отчим.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

30 Окт 2017 в 4:00 PDT Отношения с новым папой у ребят сложились не сразу. Как признавался певец в интервью Tele.ru, если он довольно мирно принял отчима, то его старший брат какое-то время в штыки воспринимал попытки мужчины сделать какое-либо замечание.

Но поскольку отчим маму очень любил, заботился о ней и о нас, Паша тоже постепенно его принял. В общем, отчим был ей надежной опорой, и я очень ему за это благодарен, но главой семьи все равно оставалась мама,

— вспоминал Сергей Лазарев.

Кстати, в интервью изданию «Мир новостей» Сергей рассказал, что в свое время мама и отчим поддержали его музыкальные начинания. И хоть это была не материальная поддержка, она наверняка в какой-то степени помогла Лазареву стать тем, кем он сейчас является.

www.visualrian.ru Родители известной актрисы разошлись, когда ей исполнилось 8 месяцев. В интервью «Каравану историй» Анна Ардова рассказывала о своих предположениях относительно развода родителей. Одной из возможных причин Анна назвала трудности, которые возникли в жизни у мамы и папы из-за ее болезни (дело в том, что Ардова родилась недоношенной, с врожденной фибромой легких — прим.ред.).

Но жизнь подарила девочке прекрасного отчима — актер Игорь Старыгин женился на матери Анны актрисе Мире Валерьяновне Ардовой. Правда, поначалу Ардова приняла отчима в штыки:

Я, полуторагодовалая кроха, подходила к будущему отчиму и строго интересовалась: «Гоша, у тебя мама есть?» «Есть…» — отвечал он. — «А что ты тогда к моей ходишь?»

Но потом отношения между малышкой и Игорем Владимировичем наладились. Как признавалась Анна в интервью, Старыгин оказался настолько добрым человеком, что все вместе они жили душа в душу:

www.visualrian.ru Я его называла «мой любимый искусственный папа». Помню, как он водил меня в зоопарк, как заставлял переписывать сочинения, как часами сидел с моими задачками.

К сожалению, отношения Миры Валерьяновны и Игоря Владимировича не выдержали проверку «мушкетерской» славой Старыгина. Через 10 лет они развелись, и спустя какое-то время у Анны Ардовой появился новый отчим — режиссер Лев Вайсман.

Мне очень повезло родиться в такой большой семье. Дедушка Виктор Ардов — писатель, бабушка Нина Ольшанская — актриса, один дядя, Михаил Ардов , — священник, другой — Алексей Баталов — известный киноартист, родители всю жизнь в театре, отчим — легендарный Арамис. Их жены, мужья и дети — все прекрасно общаются и любят друг друга. Я, например, недавно встречалась с третьей женой отца, которая приехала из Америки, дружу с детьми моего третьего отчима и обожаю дочку Гоши Старыгина,

— так свои отношения с многочисленными родственниками описала Ардова в беседе с корреспондентом «Каравана историй».

В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены

Фото: Instagram@ksenialferova

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