Потерявшегося 4-летнего мальчика нашли в реке в Георгиевске

Пропавшего 4-летнего мальчика из Георгиевска нашли в реке Подкумок, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

Малыш воспользовался беспечностью родителей и вышел погулять по вечернему городу. Заметив отсутствие ребёнка, родственники вызвали полицию и обратились к волонтёрам поисково-спасательного отряда. Поиски мальчика длились около трёх часов под проливным дождём. Ребёнок не умеет разговаривать, поэтому не мог откликнуться на зов взрослых.

Примерно в 9 часов вечера полицейским удалось обнаружить юного искателя приключений в реке Подкумок. К счастью, малыш не пострадал.

«Полицейские достали мальчика из воды и отвезли в городскую больницу. В настоящее время ребенок вместе с родителями находится в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Напомним, в Кисловодске разыскивают 17-летнюю Диану Эркенову, которая не выходит на связь с родственниками более двух недель.