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Потерявшегося 4-летнего мальчика нашли в реке в Георгиевске
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Потерявшегося 4-летнего мальчика нашли в реке в Георгиевске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пропавшего 4-летнего мальчика из Георгиевска нашли в реке Подкумок, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Малыш воспользовался беспечностью родителей и вышел погулять по вечернему городу. Заметив отсутствие ребёнка, родственники вызвали полицию и обратились к волонтёрам поисково-спасательного отряда. Поиски мальчика длились около трёх часов под проливным дождём. Ребёнок не умеет разговаривать, поэтому не мог откликнуться на зов взрослых.
Примерно в 9 часов вечера полицейским удалось обнаружить юного искателя приключений в реке Подкумок. К счастью, малыш не пострадал.
«Полицейские достали мальчика из воды и отвезли в городскую больницу. В настоящее время ребенок вместе с родителями находится в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, в Кисловодске разыскивают 17-летнюю Диану Эркенову, которая не выходит на связь с родственниками более двух недель.
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