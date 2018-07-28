В Пензе бесстрашная автоледи села за руль с малышом на руках и уехала

, В популярных пабликах в соцсетях, посвященных Пензе, набирает популярность видеоролик с участием женщины-водителя и ребенка. Нестандартный взгляд на поездку с малышом вызвал массу негодования.

Автор видео, обнародовавший запись в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте», пишет, что в областном центре женщина с маленьким мальчиком на руках садится за руль автомобиля и уезжает. Детское кресло, видимо, у автоледи не в почете. И это при том, что штраф за его отсутствие равен стоимости нового удерживающего устройства.

«Самое страшное даже не ДТП, а подушка безопасности, которая может убить ребенка…мда…», — подписал свой пост автор ролика.

Необдуманный поступок девушки — грубое нарушение Правила дорожного движения. Дети в обязательном порядке должны сидеть в специальных удерживающих устройствах. В данном случае небольшая рытвина на дороге или легком ДТП подушка безопасности может убить ребенка.

В комментариях пользователи отмечают, что девушка очень сильно рискует не только получить штраф, но и навредить малышу.

«Кресло дешевое, если уж бабла жалко, стоит тысячи 3-4. Не большие деньги. Здоровье потом ребенку на них не купишь!» — отметила подписчица Анастасия.

«Сначала вот такая самоуверенность и за свою, и за чью-то жизнь, а потом, не дай Бог, будут на себе волосы рвать, искать виноватых», — написала еще одна жительница Пензы Анастасия.

«Вот откуда, люди, с таким уровнем интеллекта, берут деньги на машину?» — написал участник сообщества Валерий.

Горожане посоветовали автору видео сообщить об инциденте сотрудникам Госавтоинспекции и отослать им запись, на которой можно рассмотреть номера автомобиля.

Напомним, что перевозка детей-пассажиров младше семи лет должна осуществляться только с использованием автокресел. Юных пассажиров от семи до 11 лет включительно разрешено перевозить, пристегнув ремнем безопасности. Но это при условии, что ребенок поедет на заднем сиденье. При перевозке детей-пассажиров на переднем сиденье использование автокресла обязательно. Также запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Штраф за нарушение правил перевозки детей-пассажиров составляет 3 тысячи рублей.