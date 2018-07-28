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Шоколадные лягушки и летающие мётлы. Волшебный мир Гарри Поттера научит детей программированию
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Шоколадные лягушки и летающие мётлы. Волшебный мир Гарри Поттера научит детей программированию 

ИА Север-Пресс 47 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Британская компания Kano придумала новый способ заинтересовать детей программированием. В содружестве с киностудией Warner Brothers лондонский стартап выпустил волшебную палочку из сказочной вселенной Гарри Поттера, которая сможет научить ребенка написанию JavaScript-кода.
Детям предстоит собрать и запрограммировать палочку самостоятельно. Устройство оснащается собственным гироскопом, акселерометром и магнитометром — датчиками, которые помогают отслеживать его движения в пространстве. Оно подключается к Android-планшету или iPad, на которые установлено специальное приложение Kano.
Размахивая палочкой с нужной скоростью и в определенных направлениях, дети могут разучивать заклинания и колдовать, попутно решая головоломки, связанные с программированием, — сообщает «Россия 24». В Kano отмечают, что палочка позволяет «разжигать фейерверки, выращивать тыквы, трансфигурировать сов, делать так, чтобы баттербиры парили, мётлы летали, шоколадные лягушки появлялись, а мандрагора исчезала и многое другое».
Набор доступен по предзаказу в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Цена — почти 100 долларов. В продаже палочку Гарри Поттера ожидают к 1 октября.
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