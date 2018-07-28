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51-летняя Овсиенко готовится стать матерью
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51-летняя Овсиенко готовится стать матерью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Татьяна Овсиенко счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица дождалась любимого из тюрьмы, а теперь пара заговорила о детях.
"С Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать", — честно призналась артистка.
Татьяне безразличен пол ребенка, она просто хочет снова почувствовать себя мамой. «Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то (первый сын Овсиенко — прим.ред.) уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — пояснила певица.
У артистки есть совсем маленький внук, но возиться с ним Овсиенко не может, малыш с родителями живет в Майами. Однако Татьяна, как образцовая бабушка, посылает мальчику подарки и дает советы по его воспитанию.
"Я уже купила внуку сказки Пушкина, сборники русских народных сказок. На сына с невесткой ругаюсь: они говорят на разных языках — итальянском, французском, английском, португальском, только не на русском. Это меня сильно обижает. Родной язык обязательно нужно знать", — пожаловалась она.
Напомним, 51-летняя Татьяна Овсиенко была замужем продюсером Владимиром Дубовицким. Они усыновили мальчика Игоря, которому сегодня уже 22 года. Последние девять лет артистка счастлива с бизнесменом Александром Меркуловым. Мужчина трижды звал замуж певицу, но она заявила, что под венец больше не пойдет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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