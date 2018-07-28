В Краматорске вместо сирот на отдых в Хорватию повезли детей богачей

Об этом сообщила местная жительница Оксана Русаловская.

«Как депутат Кислицына детей выбирала… Замечательно, когда европейские страны принимают украинских детей. Но правительство Хорватии надеется, что делает доброе дело и уверен в честном отборе участников поездки. Сегодня я показала сыну пост депутата Краматорского городского совета Лилии Кислициной, которая повезла детей в Хорватию — сирот, детей — лишенных родительской опеки, детей, родители которых служат в АТО. Каково же было его удивление, когда на фото он узнал знакомых ребят. Это дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки. Дети, которые абсолютно не попадают ни под одну категорию из указанных — «сирота», «ребенок родителей, служащих в АТО», «ребенок лишенный родительской опеки», — указала она. Краматорск-дети

Жительница Краматорска выразила негодование по поводу того, что дети богатых родителей вместо сирот поехали в Хорватии.

В комментариях местные жители подтвердили правоту слов РУсаловской.

«Уже некоторых понаходили. Двух «мажоров» — точно. Которые не сироты, не лишены опеки и не АТОшников дети», — указал один из них.

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