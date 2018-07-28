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В Краматорске вместо сирот на отдых в Хорватию повезли детей богачей
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В Краматорске вместо сирот на отдых в Хорватию повезли детей богачей 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила местная жительница Оксана Русаловская.
«Как депутат Кислицына детей выбирала… Замечательно, когда европейские страны принимают украинских детей. Но правительство Хорватии надеется, что делает доброе дело и уверен в честном отборе участников поездки. Сегодня я показала сыну пост депутата Краматорского городского совета Лилии Кислициной, которая повезла детей в Хорватию — сирот, детей — лишенных родительской опеки, детей, родители которых служат в АТО. Каково же было его удивление, когда на фото он узнал знакомых ребят. Это дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки. Дети, которые абсолютно не попадают ни под одну категорию из указанных — «сирота», «ребенок родителей, служащих в АТО», «ребенок лишенный родительской опеки», — указала она. Краматорск-дети
Жительница Краматорска выразила негодование по поводу того, что дети богатых родителей вместо сирот поехали в Хорватии.
В комментариях местные жители подтвердили правоту слов РУсаловской.
«Уже некоторых понаходили. Двух «мажоров» — точно. Которые не сироты, не лишены опеки и не АТОшников дети», — указал один из них.
дети-Краматорск
Жители Краматорска нашли рассказ народного депутата Марии Ионовой, которая описывает поездку. Примечательно, что первой версии рассказа ничего не говорилось об «одаренных детях», однако после скандала Ионова подправила запись.
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