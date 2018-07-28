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Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой
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Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой 

Дни.ру 1 час назад
Хоккеист Игорь Макаров показал красавца-кота, которого они с Лерой Кудрявцевой воспитывают вместе. Видеозапись спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
На кадрах, размещенных в stories соцсети, бело-рыжий кот вылизывает себя, демонстрируя педантичность и любовь к чистоте. Видео было снято во дворе коттеджа Кудрявцевой и Макарова.
Рыжего пушистика зовут Фофа. Ему четыре года. Звездные «родители» души не чаят в своем малыше и даже завели ему страничку в соцсети.
"Родился 18 ноября 2014 года. Родители мои из «богемы», воспитание получил хорошее. Умный, ласковый, чистоплотный", — написано в профиле киски.
На страничке пока всего около 80 публикаций. Зато Фофа имеет почти 20 тысяч подписчиков, которые закидывают пушистика комплиментами.
Отметим, что в последнее время страничка кота пополняется свежими фотографиями активнее, чем обычно. Видимо, у находящейся в декрете «мамы» Фофы появилось больше свободного времени и она может устраивать фотосессии для своего малыша.
Сама Лера Кудрявцева недавно призналась, что свободное время проводит за просмотром сериалов. Когда родит телеведущая пока не известно, точную дату она держит в секрете. Кудрявцева хорошо переносит беременность. Она не жалуется на недомогания и регулярно выходит в свет. Для Леры это будет второй ребенок. У телеведущей уже есть взрослый сын Жан, ему 28 лет.
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