Воспитание детей в среднем роде — героизм или идиотизм?

Все больше семей решают воспитывать детей, не навязывая им бинарный пол. Они считают это способом борьбы с сексизмом и стереотипами, которые связаны с каждым из полов.

«Атлантико»: В США и Швеции некоторые родители решают воспитывать детей небинарным образом, то есть не навязывать им пол. Откуда взялась эта практика? Одинаковое воспитание мальчиков и девочек становится для родителей способом борьбы с сексизмом, или же все идет еще дальше?

Мишель Буарон (Michelle Boiron): Эта практика возникла в США. Гендерная «теория» описывалась и продвигалась Джудит Батлер (Judith Butler). Именно она занималась ее пропагандой. Речь идет о борьбе со сформировавшейся на протяжении веков гетеросексуальной нормой. Это движение хочет ее упразднить. Гендерная теория отрицает множественность полов. Гендер ставит под сомнение существование женского и мужского начала. Это подразумевает разрыв между культурной и социальной данностью.

По мнению адептов этой теории, мужчиной или женщиной не рождаются, а становятся. Джудит Батлер определила два лагеря: те, кто за нее, и те, кто против. То есть, существуют друзья и враги теории предполагаемого выбора пола в независимости от биологического пола, который всегда давался нам при рождении (за редкими случаями гермафродитов). Можно пренебречь биологическим фактором, отказавшись от воспитания, которое якобы определяет, становится ли ребенок мальчиком или девочкой.

Шведы ухватились за эту теорию и потребовали убрать в начальных школах разделение на мужской и женский род, заменив все новым «нейтральным» личным местоимением. Примеры вроде отцов, которые не хотят называть пол ребенка, чтобы у того остался выбор в будущем, прекрасно отражают это явление. Цитирую: «Мы решили пока что не называть пол Шторма: это дань уважения свободе выбора».

В результате природа отрицается или считается неважной. Вопрос становится культурологическим. Сторонники этой теории плюют на биологию. Естество можно менять по собственному усмотрению. Человек — божество, имеющее над собой полную власть.

Если рассмотреть развитие человека от рождения до подросткового возраста и все этапы, через которые он должен пройти, чтобы стать взрослым, легко понять, с какими трудностями он столкнется на этом пути, если добавить сюда выбор пола.

Кроме того, как можно не замечать, что в зависимости от влияния окружения мальчик или девочка с все еще податливой психикой может необратимо выбрать пол, о котором пожалеет в дальнейшем. Это чревато самыми серьезными психологическими последствиями вплоть до суицида, как показывают недавние события.

Я предпочитаю придерживаться теории Долто, который утверждал, что ребенка необходимо воспитывать соответственно его полу.

— Не может ли такой подход вывести ребенка из равновесия, в отличие от классического образования? Если ребенок лишается опор в самоопределении, не возникнут ли у него впоследствии сложности с интеграцией в общество?

— Путь от рождения до зрелости очень сложен и насчитывает целый ряд этапов. Цель — обрести независимость и стать взрослым умственно, физически, сексуально и эмоционально, не задаваясь вопросом, «правильный» ли пол был усвоен с рождения. Если маленький мальчик видит, что у его сестры нет пениса, разве у него не возникает вопрос, не отрезали ли ей его, и не потеряет ли он в будущем свой? Маленькая девочка в свою очередь тоже не понимает, почему у нее нет пениса.

Получается настоящий комплекс кастрации. Мне кажется неправильным задавать развивающемуся ребенку вопрос (и задаваться им самим), комфортно ли ему с его биологическим полом. Это вносит путаницу в его естество, которое еще не сформировано и находится в процессе развития.

В то же время нельзя отмахиваться от обоснованных вопросов детей-гермафродитов (их — крошечное меньшинство), у чьих родителей и хирургов есть три недели, чтобы определиться с полом. Это не вопрос предпочтений, а хирургическая операция для исправления ошибки природы. В такой ситуации желание родителей, наверное, может повлиять на пол, склонив его в ту или иную сторону. Но ни родителям, ни ребенку не нужен биологический порок.

Стоит вспомнить ситуацию с дочерью Анджелины Джоли (Angelina Jolie). В 4-5 лет у нее возникли вопросы о том, девочка ли она. Дело в том, что в этот момент ее мать решила удалить себе грудь и яичники из-за угрозы рака. Вам не кажется, что здесь есть нечто большее, чем совпадение?

Люди по определению рождаются незавершенными и развиваются дальше. Мне кажется опасным и поспешным вмешиваться в воспитание ребенка и не давать ему встать на путь половой зрелости в соответствии с заложенным с рождения полом.

— В конечном итоге не лучше ли воспитывать ребенка «традиционным» путем, а позднее помочь ему, если его гендер не соответствует полу?

— Все родители хотят счастья для детей. Так зачем же задавать вопрос обоснованности данного при рождении пола и тем самым выводить детей из равновесия? Разве это сделает их счастливее?

Нейтральное воспитание без внимания к половым различиям стало бы настоящим ударом и поставило бы под угрозу равновесие развития детей. Отказ от естественного деления на мужчин и женщин кажется настоящей ересью, опасной причудой.

Разумеется, мы не обязаны делать акцент на розовом и голубом, куклах и грузовиках, костюмах стюардесс и летчиков. Только вот отрицать факты и идти против природы… Будем надеяться, она снова заявит о себе!

В Европе все еще любят игру полов и совершенно не хотят их исчезновения, потому что именно они ложатся в основу пары. Как бы то ни было, сегодня мы отказываемся в наших консультациях от семейной терапии, от проблем, связанных с индивидуализацией, стремлением к успеху, достижениям во всех областях. Все это отражается на продолжительности семейной жизни. Детям систематически приходится иметь дело с разводами и жить в новых семьях, где счастье существует разве что на обложках журналов.

Гендер как освобождение от пола должен остаться маргинальным явлением, которое встречается лишь в самых редких случаях. Он не может быть образом мысли, представляющий собой неотъемлемую часть воспитания, школы и семьи.

Мы должны передать ребенку наследие половых различий и помочь ему стать мужчиной или женщиной в зависимости от того, кем он родился. На нас лежит эта родительская ответственность. И это очень серьезная задача.