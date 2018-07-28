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В Башкирии свернули поиски мамы и троих детей: женщина сама вышла на связь
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В Башкирии свернули поиски мамы и троих детей: женщина сама вышла на связь 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Четыре дня понадобилось полицейским, чтобы отыскать маму троих детей. В Бирске бесследно пропала Лидия Апканиева. Женщина вместе с тремя маленькими детьми ушла из дома во вторник, 24 июля. Сегодня, 28 июля, стало известно, что женщина вышла на связь с родственниками, но домой к супругу возвращаться не планирует.
Женщина спряталась от супруга
— Она жива и здорова и сейчас находится у подруги, — рассказали волонтеры.
Кстати, несмотря на то, что сразу после того, как женщина пропала, супруг обзвонил всех родных и знакомых, но где его жена и дети, никто не сказал.
— В понедельник мы сильно поссорились. Во вторник я пришёл с работы, а её нет, — рассказал корреспонденту Ufa1 супруг пропавшей Ришат.
О том, как действовать, чтобы найти своего друга или родственника, рассказали специалисты розыска.
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