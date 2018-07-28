В Башкирии свернули поиски мамы и троих детей: женщина сама вышла на связь

Четыре дня понадобилось полицейским, чтобы отыскать маму троих детей. В Бирске бесследно пропала Лидия Апканиева. Женщина вместе с тремя маленькими детьми ушла из дома во вторник, 24 июля. Сегодня, 28 июля, стало известно, что женщина вышла на связь с родственниками, но домой к супругу возвращаться не планирует.

Женщина спряталась от супруга

— Она жива и здорова и сейчас находится у подруги, — рассказали волонтеры.

Кстати, несмотря на то, что сразу после того, как женщина пропала, супруг обзвонил всех родных и знакомых, но где его жена и дети, никто не сказал.

— В понедельник мы сильно поссорились. Во вторник я пришёл с работы, а её нет, — рассказал корреспонденту Ufa1 супруг пропавшей Ришат.

О том, как действовать, чтобы найти своего друга или родственника, рассказали специалисты розыска.