Сын Степана Михалкова растет папиной копией

Ресторатор поделился новым фото с годовалым Лукой.

Сын Никиты Михалкова Степан и его супруга Елизавета Ильина стали родителями в мае прошлого года, однако о появлении ребенка поклонники узнали лишь спустя несколько месяцев после его рождения. Пара не скрывает лицо мальчика от пользователей Сети, однако фотографиями малыша делится далеко не каждый день. Несколько часов назад ресторатор опубликовал новый снимок, на котором можно увидеть новую прическу мальчика, носившего ранее белокурые ангельские кудряшки: «Время мужских стрижек☝🏼. Первый раз в барбершопе».

Пользователи Сети уверены, что Лука растет точной папиной копией. А вам как кажется?

Фото: instagram