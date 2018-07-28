«Это вам не кукла!»: Оксана Самойлова ярко накрасила дочь в честь праздника

Оксана Самойлова часто удивляет странным подходом к воспитанию детей. Она отличается от многих мам тем, что может, к примеру, накрасить ребенку лицо и совершенно не стыдится показать результат публике, которая в большинстве своем этого не понимает. В этот раз жена популярного рэпера Джигана опубликовала праздничное семейное фото со дня рождения старшей дочки Ариелы. Своё семилетие девочка отметила с ярко накрашенными глазами, затмив даже свою красавицу-маму.

Ариеле исполнилось 7 лет, теперь она переходит на новый жизненный этап и уже в этом году должна отправиться в первый класс. Как всегда, для девочки устроили настоящий праздник со сказочными персонажами и красивыми декорациями и нарядили её в разноцветное пышное платье. Не лишним маме именинницы показалось накрасить её и без того прекрасное детское личико, благодаря чему на торжественном снимке девочка выглядит не на свой возраст.

Многие девчонки в детстве позволяли себе украсть мамину косметичку и разукрасить лицо, за что потом сполна получали. Но в семье Оксаны Самойловой, по всей видимости, нет таких ограничений, женщина и сама не прочь накрасить свою старшую дочь, что очень часто замечают поклонники на студийных фотоснимках и не могут оставить это без комментариев. Вседозволенность и отсутствие дисциплины не принесут ничего хорошего в будущем, а регулярный макияж в таком возрасте просто испортит кожу, полагают они. «Слишком ярко для 7 лет, девочке совсем это не идет!» «Оксана, неужели вы думаете, что это нормально вот так ребенка красить в таком возрасте?» «Ну вы бы ей еще брови разукрасили, чего уж мелочиться-то!» «Детская кожа очень чувствительна. Нельзя красить детям лицо!» «Да уж! Как отец на это вообще смотрит? Как бабушки реагируют? Это вам не кукла!»