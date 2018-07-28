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«Это вам не кукла!»: Оксана Самойлова ярко накрасила дочь в честь праздника
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«Это вам не кукла!»: Оксана Самойлова ярко накрасила дочь в честь праздника 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Оксана Самойлова часто удивляет странным подходом к воспитанию детей. Она отличается от многих мам тем, что может, к примеру, накрасить ребенку лицо и совершенно не стыдится показать результат публике, которая в большинстве своем этого не понимает. В этот раз жена популярного рэпера Джигана опубликовала праздничное семейное фото со дня рождения старшей дочки Ариелы. Своё семилетие девочка отметила с ярко накрашенными глазами, затмив даже свою красавицу-маму.
Ариеле исполнилось 7 лет, теперь она переходит на новый жизненный этап и уже в этом году должна отправиться в первый класс. Как всегда, для девочки устроили настоящий праздник со сказочными персонажами и красивыми декорациями и нарядили её в разноцветное пышное платье. Не лишним маме именинницы показалось накрасить её и без того прекрасное детское личико, благодаря чему на торжественном снимке девочка выглядит не на свой возраст.
Многие девчонки в детстве позволяли себе украсть мамину косметичку и разукрасить лицо, за что потом сполна получали. Но в семье Оксаны Самойловой, по всей видимости, нет таких ограничений, женщина и сама не прочь накрасить свою старшую дочь, что очень часто замечают поклонники на студийных фотоснимках и не могут оставить это без комментариев. Вседозволенность и отсутствие дисциплины не принесут ничего хорошего в будущем, а регулярный макияж в таком возрасте просто испортит кожу, полагают они. «Слишком ярко для 7 лет, девочке совсем это не идет!» «Оксана, неужели вы думаете, что это нормально вот так ребенка красить в таком возрасте?» «Ну вы бы ей еще брови разукрасили, чего уж мелочиться-то!» «Детская кожа очень чувствительна. Нельзя красить детям лицо!» «Да уж! Как отец на это вообще смотрит? Как бабушки реагируют? Это вам не кукла!»
Подписчики Ксении Бородиной, увидев последнее фото её младшей дочки, тоже пришли в недоумение. Глаза малышки настолько выразительны на этом снимке, что с трудом можно поверить в их реалистичность. В сети уверены, что её мама воспользовалась фотошопом, а кто-то и вовсе разглядел следы косметики.
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Женский форум
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