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В лесу Краснознаменского района отыскали пропавшего девятилетнего мальчика
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В лесу Краснознаменского района отыскали пропавшего девятилетнего мальчика 

Клопс.Ru 36 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отыскать ребёнка удалось отыскать в течение двух часов. Девятилетнего мальчика обнаружили на заброшенной просеке. Полицейские напоили ребёнка водой и передали родителям.
Мальчик потерялся 28 июля около полудня, когда гулял по лесу вместе с бабушкой. Ребёнок заблудился, побежав вперёд по тропинке. На нём были розовая кепка, салатовая куртка, сиреневые резиновые сапоги и серо-голубые брюки. Поисками мальчика занимались личный состав двух отделов полиции и несколько спасательных отрядов.
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