В лесу Краснознаменского района отыскали пропавшего девятилетнего мальчика

Об этом «Клопс» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отыскать ребёнка удалось отыскать в течение двух часов. Девятилетнего мальчика обнаружили на заброшенной просеке. Полицейские напоили ребёнка водой и передали родителям.

Мальчик потерялся 28 июля около полудня, когда гулял по лесу вместе с бабушкой. Ребёнок заблудился, побежав вперёд по тропинке. На нём были розовая кепка, салатовая куртка, сиреневые резиновые сапоги и серо-голубые брюки. Поисками мальчика занимались личный состав двух отделов полиции и несколько спасательных отрядов.