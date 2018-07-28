Мужские ремёсла: в Сургуте появились мастер-классы по ковке

Чтобы ребёнок вырос любознательным и «согласно своему полу», ему с детства нужно показывать то, чем занимались его прадеды и прабабки. Не факт, что он что-то из этого изберёт делом всей жизни, но уважение к труду и понимание вещей к нему придёт.

Так считает сургутский кузнец Виталий Горшков , который, не смотря на свою фамилию, занимается вовсе не гончарным искусством, а кузнечным.

Заметьте, что у ремесленников обычно очень простые фамилии. Считается, что чем проще, тем ближе к народу.

«Всё началось с того, что мы с женой сняли зимой гараж, — рассказал Виталий. — Постепенно он обрастал инструментами, своими руками я сделал печь, полки, клещи… Из-за высоких температур во время работы в гараже-мастерской было жарко и даже в мороз я стал открывать двери. Не рубил окно в Европу, а просто открыл ворота!

Люди стали заглядывать: один, второй, третий. Потом пошли вопросы «А можно я приведу своего сына посмотреть?», «А можно он постучит у вас по наковальне?». Мне было даже смешно, что дети не имеют представление о том, что такое горн или молот, потом я задумался — почему бы не проводить для желающих мастер-классы? И начал проводить».

Сейчас в «Обской кузнице» попробовать себя кузнецами могут дети от 6 лет, женщины и взрослые мужчины. Для каждого из этих категорий — своя забава. Дети куют гвозди и сердца, женщины — художественные улитки и подковы, мужчины — ножи и топоры.

Пока что занятия проходят всё в той же мастерской, однако, к концу этого года мастер-классы должны переехать в новое помещение.

В ближайшее время в Сургуте должен появиться и Музей кузнечного искусства, в котором будут выставлены как исторические предметы, так и изделия, созданные руками Виталия и его учеников.