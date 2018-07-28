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Главные женщины в жизни Максима Матвеева нежно поздравили его с днем рождения
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Главные женщины в жизни Максима Матвеева нежно поздравили его с днем рождения 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня актеру Максиму Матвееву исполнилось 36 лет. С днем рождения именинника поздравили главные женщины в его жизни, как он сам их называет — его мама Людмила и жена Лиза.
Боярская на своей странице в микроблоге разместила снимок с мужем и свекровью и подписала: «В серединке — лучший в мире мужчина и у него сегодня День Рождения! А справа — лучшая в мире свекровь, а слева — счастливая обладательница этого Богатства! Люблю!»
Мама Максима поделилась кадром, на котором Максим запечатлен маленьким мальчиком. Он практически не изменился с того времени, разве только подрос. Поклонники отмечают невероятное сходство актера со своей мамой. А вот с братом они совсем разные.
https://www.instagram.com/p/BlxWGchBK36/?taken-by=matveeva.lyudmila
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