«Ужас какой»: животное чуть не растерзало ребенка в Приморье

В Большом Камне собака едва не растерзала пятилетнего ребенка на улице, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на очевидцев.

По словам матери мальчика, все произошло вечером на стадионе возле школы № 4.

«На моего ребенка накинулась собака стаф черного или темно-коричневого цвета ближе к черному, сбила его с ног и начала терзать за спину, ребенок кричал. Спасибо взрослым, мимо проходящим, которые вызвали скорую и не остались равнодушными», — рассказала женщина, слова которой опубликованы в соцсетях.

Как отмечается, хозяин пса — молодой парень, который «утром и вечером там выгуливает свою собаку», сбежал вместе с ней.

«Прошу свидетелей и знающих хозяина собаки писать мне, заявление в милицию мы написали», — добавила женщина.

Интернет-пользователи, увидевшие фотографию пострадавшего ребенка, впечатлились ситуацией. «Ужас какой», «Страшно детям гулять одним», — отреагировали приморцы.

«Второй случай за месяц. И опять стаф без намордника. Хотя без разницы, какая порода. Таким хозяевам голову оторвать», — комментируют пользователи.