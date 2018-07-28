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«Ужас какой»: животное чуть не растерзало ребенка в Приморье
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«Ужас какой»: животное чуть не растерзало ребенка в Приморье 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
В Большом Камне собака едва не растерзала пятилетнего ребенка на улице, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на очевидцев.
По словам матери мальчика, все произошло вечером на стадионе возле школы № 4.
«На моего ребенка накинулась собака стаф черного или темно-коричневого цвета ближе к черному, сбила его с ног и начала терзать за спину, ребенок кричал. Спасибо взрослым, мимо проходящим, которые вызвали скорую и не остались равнодушными», — рассказала женщина, слова которой опубликованы в соцсетях.
Как отмечается, хозяин пса — молодой парень, который «утром и вечером там выгуливает свою собаку», сбежал вместе с ней.
«Прошу свидетелей и знающих хозяина собаки писать мне, заявление в милицию мы написали», — добавила женщина.
Интернет-пользователи, увидевшие фотографию пострадавшего ребенка, впечатлились ситуацией. «Ужас какой», «Страшно детям гулять одним», — отреагировали приморцы.
«Второй случай за месяц. И опять стаф без намордника. Хотя без разницы, какая порода. Таким хозяевам голову оторвать», — комментируют пользователи.
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Женский форум
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