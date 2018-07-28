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Запреты, запреты: Что не разрешено делать принцу Джорджу и принцессе Шарлотте
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Запреты, запреты: Что не разрешено делать принцу Джорджу и принцессе Шарлотте 

Fraufluger.ru 24 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Жить во дворце и принадлежать к королевской семье, не так уж и просто, как это может показаться на первый взгляд. Свод правил, которого приходится придерживаться, начинают озвучивать с самых пеленок. Поэтому, даже у маленьких принцев и принцесс, уже есть свои правила и запреты, которых им приходится придерживаться. Запреты, запреты: Что не разрешено делать принцу Джорджу и принцессе ШарлоттеМы ранее писали о том, что Меган Маркл приходится соблюдать целый ряд правил, где озвучены пункты, непозволительные супруге принца. Кейт Миддлтон также приходится оборачиваться постоянно на запреты, которые диктуются королевским двором. И еше, несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, всеми силами пытаются вести нормальный образ жизни, это касается и воспитания детей, у принца Джорджа и принцессы Шарлотты также есть уже 4 правила, которые им приходится соблюдать.
1. Обед Принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи не могут находиться за одним столом с родителями во время официальных обедов до тех пор, пока они не смогут грамотно выражать свои мысли и поддерживать разговор. 2. iPad Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что дети должны играть с настоящими игрушками, быть активными и играть в разные подвижные игры, что положительно влияет на их физическое развитие, а также на их воображение. А iPad, это игрушка для взрослых. 3. Монополия Игра, которая под запретом в Кенсингтонском дворце. Принц Эндрю считает, что эта игра «слишком порочна». 4. Брюки По этикету английских аристократов, брюки позволительны только молодым людям и уже взрослым мужчинам. Дети и подростки обязаны носить шорты. Эксперты по этикету утверждают, что подобным образом подчеркивается принадлежность к определенному классу. Ни один уважающий себя аристократ не позволит носить своим детям брюки, как это делают многие и многие. И именно поэтому, принцесса Шарлотта всегда в платье, а принц Джордж в шортах.
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