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Ребенок в Химках ранил себя из найденного на улице «травмата»
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Ребенок в Химках ранил себя из найденного на улице «травмата» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Химках шестилетний мальчик ранил себя из травматического пистолета, который нашел на улице, сообщил источник в правоохранительных органах Московской области.
Источник РИА «Новости» со ссылкой на родителей ребенка сообщил, что мальчик нашел на улице заряженный «травмат», принес его домой и спрятал. Позднее мальчик выстрелил из пистолета в квартире, пуля отрикошетила от пола и попала в ребенка. Источник уточнил, что ранение не тяжелое.
Подмосковный главк МВД подтвердил «факт получения ребенком ранения».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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