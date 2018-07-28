Ребенок в Химках ранил себя из найденного на улице «травмата»

В Химках шестилетний мальчик ранил себя из травматического пистолета, который нашел на улице, сообщил источник в правоохранительных органах Московской области. Источник РИА «Новости» со ссылкой на родителей ребенка сообщил, что мальчик нашел на улице заряженный «травмат», принес его домой и спрятал. Позднее мальчик выстрелил из пистолета в квартире, пуля отрикошетила от пола и попала в ребенка. Источник уточнил, что ранение не тяжелое. Подмосковный главк МВД подтвердил «факт получения ребенком ранения».