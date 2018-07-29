Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Раков, Скорпионов, Рыб

Рассказываем про счастливые имена для детей, которые родились под знаками зодиака водной стихии.

Ваш ребенок — Рыбы, Рак или Скорпион? Узнайте, как лучше всего назвать маленького представителя водного знака зодиака. А помогает нам в этом наш постоянный эксперт — руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив, которая в своей работе успешно сочетает психологию и астрологию.

Дети, рожденные под знаками водной стихии, самые эмоциональные и загадочные. Их внутренний мир часто является тайной для них самих.

Выработав в себе навык умело скрывать бурю чувств, переполняющих их, они могут производить впечатление спокойных детей. Но это как раз тот случай, про который говорят «в тихом омуте черти водятся». Как правило, Раки, Скорпионы и Рыбы — интроверты, они склонны вдумчиво подходить к любому вопросу и рассматривать его с неожиданной, понятной только им, стороны. Богатое воображение склоняет их к творческой деятельности и работе с людьми — как наименее изученному и наиболее непредсказуемому объекту исследования.

Представители водных знаков зодиака— потрясающие эмпаты и прирожденные психологи. Если они проявляют сострадание, заботу, нежность, участие, понимание — это идет им во благо; если манипулируют, играют на слабостях и чувствах других людей — это источник зла. А вот как дети будут использоваться эти способности, зависит от уровня развития их личности, а значит, и от воспитания. Разумный выбор имени ребенку водного знака может существенно помочь ему в дальнейшей жизни. Имя может как подчеркнуть таланты, так и сгладить недостатки.

Раки

Маленькие Раки очень чувствительны к обстановке в семье и любви между близкими. Им, как воздух, необходимо позитивное взаимоотношение с родными людьми.

Дети-Раки тянутся к родителям, очень восприимчивы к заботе и ласке, но и сами умеют их проявлять как никто другой.

• Мальчики. Мальчикам-Ракам хорошо подойдут такие имена, как «любимый сын» Вениамин; чувствительный, но настойчивый Ефрем; принадлежащий к хорошему роду Геннадий; родной и близкий Герман; дарованный богом Матвей; самостоятельный, но преданный своему дому Нестор; несущий людям счастье Тихон.

• Девочки. Для девочек-Раков лучшими именами станут родная Наталья; Диана, которой покровительствует Луна, как и знаку Рака; дочь благородного рода Аделаида; нежная и энергичная Лада; освещающая путь заблудшим Элина; душевная и надежная Эмма.

Скорпионы

У Скорпионов из водных знаков самый непростой характер. Обладая цепкой памятью, чувствительностью и независимостью, они остро реагируют на вмешательство в их дела и запоминают обиды, хотя и не показывают этого.

Проницательность, решительность, невероятная сила воли — их мощные качества, на которых и следует сделать акцент, выбирая имя ребенку.

• Мальчики. Мальчиков-Скорпионов назовите такими именами, как любознательный и стойкий Афанасий; рассудительный Даниил; пользующийся божьей поддержкой, твердый и спокойный Захар; терпеливый, мощный и широкоплечий Платон; активный и увлеченный «железный» Тимур; практичный и целеустремленный, самоотверженный защитник, «священный страж» Эдуард.

• Девочки. Девочкам-Скорпионам подойдут такие имена как защитница Александра; волевая и оберегающая, интуитивная и целеустремленная Анастасия; активная и деятельная Рената; владеющая своими желаниями Влада; чувственная, и яркая Инна; сильная и мечтательная Алевтина.

Рыбы

Маленькие Рыбы очень чутки и ранимы, их внутренний мир обширен и глубок. Такие дети раскрываются далеко не каждому: лишь по-настоящему близкий человек может узнать, какие печали и радости посещают рожденного под знаком Рыб.

У Рыб, как правило, наблюдается сильная связь с богом и высшими силами, им знакома истинная духовность. Их фантазия настолько богата, что любая стимуляция алкоголем и другими веществами, воздействующими на психику, может «выйти боком».

Имена для Рыб должны не только подчеркивать их нежность и чувствительность, но и добавлять долю стойкости и самообладания.

• Мальчики. Мальчикам-Рыбам подойдут такие имена: выдержанный и священный Олег; миролюбивый, но независимый Казимир; постоянный и добрый Эрик; хранимый богом Елисей; слушающий и слышимый богом Семен; дарованный богом Федор.

• Девочки. Девочкам-Рыбам близки следующие имена: владеющая добром Дарья; близкая Христу Кристина; сострадательная и милосердная Элеонора; жемчужина и прекрасное дитя морских глубин — Маргарита. Есть три имени, которые особенно ярко подчеркивают силу водной стихии и так любимого Рыбами моря: Лариса, Марина и Пелагея.