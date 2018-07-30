Необычно большой ребенок родился на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке родился мальчик весом 5,86 кг и ростом 62 см. Родители необычно большого малыша назвали его Тимуром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Отмечается, что для родителей это второй ребенок, семья живет в поселке Врангель под Находкой. В департаменте здравоохранения уточнили, что Тимур появился на свет в результате «кесарева сечения».

По словам заместителя главврача Находкинской городской больницы по родовспоможению и детству Нины Кочергиной, новорожденные, вес которых выходит за средние границы, проходят дополнительный осмотр врачей, так как избыточный вес может быть симптомом нарушений. У Тимура специалисты отклонений не обнаружили.

Молодая мама Анастасия призналась, что прекрасно перенесла беременность, причем во второй половине значительно ограничивала себя в еде.

«За день до родов на УЗИ говорили, что вес ребенка чуть больше четырех килограммов. И теперь я сама в шоке от того, что родила такого крупного парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное — папа преисполнен гордости», — сказала Анастасия.

Специалисты отмечают, что дети весом больше 4 кг рождаются в 10% случаях. А гиганты — значительно реже.