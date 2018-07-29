Ещё
Избранный свыше? Небесный луч осветил ребёнка — индиго
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избранный свыше? Небесный луч осветил ребёнка — индиго 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Есть такие одаренные дети, которых называют дети -индиго и они обладают сверх-способностями. В мире столько мистического и непознанного, что порой диву даешься от некоторых случаев. Так и родители Чарли рассказали, что их сын с самого раннего детства начал их удивлять. Он рассказывал, что видит души умерших и умеет с ними разговаривать. Поначалу родители просто улыбались, слушая выдумки своего сына, но потом поняли, что это вовсе не придуманные, а реальные истории. И вот недавно с 4-х летним мальчиком случилась удивительная история. Во время нахождения с другими детьми на улице, его осветил луч с неба, да как эффектно! Благо, в наш век технологий снять видео не составляет труда, что и сделали родители. Теперь многие уверены в том, что это настоящий ребёнок — индиго и он получил благословение от Бога. Но скептики уверены в том, что это просто случайность, а рассказы мальчика являются плодами детской фантазии. А как вы считаете после просмотра видео, растёт будущий пророк или просто так совпало?
13 Новостей.ru: последние новости
На снимке УЗИ ребёнка обнимает рука, неужели ушедшая бабушка? Женщина более 46 лет вынашивала ребёнка Власти стран преследуют путешественников во времени
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме5
Седокова возмутила выступлением в купальнике42
Как живут брошенные жены знаменитостей1
5 причин женской измены4
Тайна последней цифры вашего года рождения23
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение