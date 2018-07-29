Избранный свыше? Небесный луч осветил ребёнка — индиго

Есть такие одаренные дети, которых называют дети -индиго и они обладают сверх-способностями. В мире столько мистического и непознанного, что порой диву даешься от некоторых случаев. Так и родители Чарли рассказали, что их сын с самого раннего детства начал их удивлять. Он рассказывал, что видит души умерших и умеет с ними разговаривать. Поначалу родители просто улыбались, слушая выдумки своего сына, но потом поняли, что это вовсе не придуманные, а реальные истории. И вот недавно с 4-х летним мальчиком случилась удивительная история. Во время нахождения с другими детьми на улице, его осветил луч с неба, да как эффектно! Благо, в наш век технологий снять видео не составляет труда, что и сделали родители. Теперь многие уверены в том, что это настоящий ребёнок — индиго и он получил благословение от Бога. Но скептики уверены в том, что это просто случайность, а рассказы мальчика являются плодами детской фантазии. А как вы считаете после просмотра видео, растёт будущий пророк или просто так совпало?