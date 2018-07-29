Мультики, которые родители никогда не покажут своим детям

Вы когда-нибудь думали, смотря мультфильм: «Нет, это детям показывать нельзя»? Многие родители, посмотрев какое-то новое творение мультипликаторов, хватаются сначала за свою голову, а потом за голову ребенка, чтобы закрыть ему глаза. Это мое дитятко смотреть не будет!

Мы поспрашивали людей, почитали тематические форумы и узнали, какие именно мультфильмы оказались, по мнению мам и пап, самыми «вредоносными».

Юлия, дочери 7 лет:

«Я против запретов «Мама сказала, что это смотреть ты не будешь». Моей деве сейчас 7 лет. Ей, конечно, уже больше интересны полнометражные фильмы или сериалы (типа H20: Просто добавь воды, Классная школа); любит Гравити Фолз (мне не нравится, дочке очень нравится, но критичного ничего в этом мульте вижу). Но! Есть один мультфильм, который я бы не разрешила смотреть — это Аниматроники (ну или вот про героев-аниматроников). Я даже толком не разбиралась в этом бреде. Просто увидела какую-то серию про мишку Фредди и ужаснулась, зачем вообще такое делают. Но опять же, постаралась бы найти подходящие слова, чтобы она сама не захотела смотреть))) На мой взгляд, нужно стараться направлять в нужное русло, а не запрещать»

Елизавета, сыну 6 лет:

«Я терпеть не могу «Машу и Медведя», например. У нас дома его не было и нет. Сказки со стремной для девочек моралью вроде «Девочка, будь милой и жди своей принца» тоже мимо. При этом мы вполне можем какие-нибудь очень дурацкий мультики все вместе смотреть вроде»Королевство Бенна и Холли". Ходим на «Звездные войны», ведь марвел, пиксар и дисней всегда вместе. Смотрим тупые ролики с экспериментами на тубе)".

Ольга, сыну 3 года:

«Мальчику своему я запрещу Южный парк лет до 16, потом вместе будем смотреть:)»

Orionka, племянники 5 и 3 лет:

«Пока я ходила на кухню, племянники умудрились включить телевизор (собственно чему я удивляюсь?!), и найти себе то, что интересно им… муж и я были в шоке — Губка боб, какой то там самурай, еще какая то чушь… позвонили родителям, а можно ли детям такое смотреть. На что родители нам сказали: «А что тут такого, сейчас все эти мультики смотрят, а советские мультики — это прошлый век». Ужас! Своим детям такое смотреть не дам ни за что!».

Аноним, дочери 4 года:

«Не разрешаю смотреть теперешние иностранные мультики с монстрами, чудовищами и т. д., всякие дебильные мультфильмы не дающие никаких познаний, т. е. не запрещаю, а просто говорю поищи другой мультфильм более полезный и хороший и дочка слушается, в основном смотрит русские старые мультфильмы, ну и диснеевские с нормальными сюжетом, а не страшилки китайские или какие они там, как можно мультфильмы такие детям предлагать и крутить как ГРОБОКАПАТЕЛИ, я просто в шоке».

Тимаша, детям по 2 года:

«Машу и медведь не включаю, как по мне он веселый мульт, но маленьким деткам его ещё рано смотреть-там ничему хорошему не учат-бегает гиперактивная Маша и шкодничает».

Мария, сыну 6 лет:

«Он сам умеет включать себе мультики через интернет, последнее время ему стали интересны Губка БоБ, какие то лего города и трансформеры, вот их бы я точно запретила бы, это же полнейший идиотизм! Стоит губка Боб и у него выпадают глаза, или кто-то отрыгивает (пардон, но это смотрят наши дети). Такое впечатление Америка специально придумывают такие сюжеты и персонажей (то носа нету, то один глаз-короче уродов), чтобы морально калечить Россию с пеленок!».

«Мой очень любил уми-зуми, кануки капуки-раскраска, рисунки Темы, потом пошли фиксики, щинячий патруль. Машу не покажу точно. смешариков тоже не очень понимаю что в нем интересного».

Василиса Микулишна, сыну 5 лет:

«Я лет до 5 строго отбирала то, что можно смотреть. В основном, советские мультики включала. Из иностранных смотрела, чтобы вменяемые были. Никаких там «Соников» или «Губка Боб» или тому подобное. Короче, чтобы был смысл в мульте, чтобы учил чему то хорошему».

Метиска метиска, дочери 4 года:

«Смотрит только добрые советские мультики — Цветик-Семицветик, Простоквашино, Малыш и Карлсон, Маугли, Ивашка из Дворца Пионеров и т. д. Тупые (извините за выражение) мультфильмы запрещаю смотреть, и дочка даже не интересуется ими. Запала недавно на Лунтика, очень любит этот сериал. А подруга недавно подарила нам диск с мультфильмом Риф, это такой яркий и красочный мультик про рыбок, так там в конце главные герои-рыбки так поцеловались взасос, что у меня муж, который в это время ел, — поперхнулся, а дочка закрыла глаза ладошками. Вообще обалдели эти американцы».

Braindbrigada, сыну 2 года:

«Моему 2 и 5, иностранные мультики не показываю. Какие-то они злые что-ли:) Я тоже стараюсь, даже запрещаю смотреть «идиотские, злые» мультфильмы, типа тех, которые показывают на Джетикс».

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