Видео дня: 300 байкеров сделали сюрприз мальчику с аутизмом

Смотрите, как друзья мамы поздравили ее сына с днем рождения и поддержали их семью в такой праздник.

Когда мама главного героя этого видео стала планировать праздник в честь дня рождения своего сына, она решила позвать всех его возможных друзей из школы, а это семьдесят человек. Но, к сожалению, лишь три человека ответили, что смогут присутствовать на торжестве Томаса.

Маранда, мама мальчика, была очень расстроена такой ситуацией. Она хотела, чтобы этот день стал для Томаса особенным, но после того, как почти все одноклассники отказались прийти, женщина обратилась к подруге за помощью.

Подруга Стефани и еще несколько их общих друзей создали встречу на «Фейсбуке», посвященную дню рождения Томаса, и пригласили на праздник своих друзей байкеров.

Маранда думала, что приедет человек двадцать, но поддержать мальчика с аутизмом приехали более трехсот человек.

Многие байкеры даже приехали вместе со своими детьми, и в итоге уютный семейный праздник превратился в настоящее торжество.

Томас был счастлив, что так много людей приехало поздравить его. Свой первый десятилетний юбилей мальчик отметил в кругу добрых и неравнодушных к нему людей.

Посмотрите это видео, оно не оставит вас равнодушными.