«И голодные дети на фоне»: шикарное застолье Баскова, Киркорова и Лепса возмутило публику

Николая Баскова и В сети появилась фотография с застолья Григория Лепса Филиппа Киркорова . Но богатый стол, буквально ломящийся от еды и сидящие за ним знаменитые музыканты неожиданно привлекли гораздо меньше внимания, чем задний план, на котором виднеется группа «голодных» детей.

В сети появилась фотографии, которые предположительно были сделаны на съемках фильма, связанного с фестивалем «Жара», проходящим прямо сейчас в Баку. На фото видны сидящие за столом несколько известных эстрадных певцов — Лепс, Басков и Киркоров. Однако выяснилось, что даже поклонников Лепса, опубликовавшего одну из фотографий, подписав ее «хорошо сидим», мало волнует, как музыканты развлекаются в перерывах между выступлениями. Гораздо большее внимание привлекло другое. Публика разглядела на заднем плане группу детей, «грустно» следящих за гостями. В сети тотчас же предположили, что детей оставили голодными, пока знаменитости развлекаются, а те даже не предложили ребятам угоститься или пообщаться, словно их и вовсе нет в комнате.

Фотография уже собрала огромное количество комментариев, большинство из которых именно о детях: очень многие осудили звезд за равнодушное отношения к ребятам, стоящим в углу «как чужие». Некоторые, к примеру, считают, что дети выглядят испуганными, ну а уж мнение о том, что они вовсе не смотрят на артистов, а мечтают о еде, и вовсе лидирует: «А дети у двери стоят с голодными глазами и со страхом переступить порог» «И бедные, голодные дети на фоне» «Голодные дети смотрят как взрослые пьют» «Угостили бы детей и пусть идут дальше» «А голодные и зашуганные дети способствуют тому, что они хорошо сидят?» «Вы сидите, а дети сзади стоят, голодными глазками стреляют, как отщепенцы» Впрочем, возможно, что дети являются просто частью будущего фильма. Пока о нем не слишком много информации, но известно, что планируется комедия, а сниматься в ней будут не только профессиональные актеры, но и гости фестиваля.

Судя по по всему, посещение фестиваля «Жара» для многих знаменитостей настоящий праздник, который они хотят разделить со своими близкими. Так, например, Григорий Лепс приехал в Баку со своей старшей дочерью, 33-летней Ингой, которую публика приняла за супругу артиста.