Как почитали отцов на Руси

В Ветхом Завете сказано: «Чти отца своего и матерь свою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земле». Неисполнение пятой ветхозаветной заповеди должно караться смертью. Традиция почитания родителей существовала на Руси еще до христианства и лежала в основе воспитания подрастающих поколений.

Почтение к родителям по-библейски?

Почитать своих родителей в библейском смысле означает любить их, быть к ним почтительными, не оскорблять и не обижать их словами или поступками; повиноваться во всем, за исключением советов, направленных кроме Христовых заповедей; помогать в трудах; заботиться о них в нужде, болезни и старости; и наконец, молиться за них Богу как при жизни, так и после смерти. На этих принципах первоначально и строилась русская семья.

Патриархальный уклад

Семьи на Руси были большими, и уклад в них был патриархальным. Старики чаще всего жили вместе с молодыми и передавали им свой жизненный опыт. Во главе каждой семьи стоял самый старший из мужчин. За ним оставалось окончательное слово в принятии любых решений. Даже взрослые сыновья всецело зависели от отцовской воли. Совершить какой-либо поступок без отцовского благословения — например, уйти из дома, отправиться на заработки, жениться — для детей считалось страшным грехом. Дочери также могли выходить замуж только с согласия отца. Роль отца в семье подчеркивалась даже в процессе принятия трапезы. Крестьяне обычно ели из одной миски, и никто не смел начинать есть, пока глава семейства первым не зачерпывал из миски или не отправлял в рот кусок пищи. Только отец мог позволить сыновьям «отделиться», зажить своим домом. Если они «отделялись» самостоятельно, против его воли, это считалось большой обидой для отца. Если дети вели себя неподобающим образом, отец мог отречься от них, прекратить общение с ними. С приходом христианства именно отец семейства «объявлялся» ответственным за материальное и духовно-нравственное состояние семьи. Он был для нее кормильцем и добытчиком, и в то же время духовным наставником. Кстати, знаменитый «Домострой», который, по официальной версии, был составлен в правление Ивана IV игуменом Сильвестром, начинается именно с «Наставления отца сыну». В нем отец наставляет сына и других членов семьи, как жить «по-христиански».

Как на Руси относились к старикам?

Разумеется, старики уже не могли выполнять функцию кормильцев. Но на Руси бытовало уважение к старости. О стариках заботились, с ними принято было советоваться по всем важным вопросам. Если же взрослые сыновья или дочери вели себя со старым отцом неуважительно или отказывались его кормить, содержать, они подвергались всеобщему осуждению. Когда самый старый из мужчин в семье умирал, главой семейства становился следующий по старшинству — обычно старший сын, и к нему переходили все функции и обязанности отца.

Плюсы и минусы

С одной стороны, детей воспитывали в уважении к старшим, существовали четкие морально-нравственные нормы — как следует себя вести. С другой — понятно, что люди не всегда принимают оптимальные решения, и необходимость подчиняться отцовской воле создавала для детей серьезные ограничения, которые не всегда шли им на пользу. Следование укоренившимся традициям становилось препятствием для новшеств, для развития. Впрочем, довольно сложно сравнивать патриархальное прошлое и нынешнюю ситуацию, когда в нашем сложном мире родители и дети нередко совершенно обособлены друг от друга.