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Овсиенко ругается на сына с невесткой
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Овсиенко ругается на сына с невесткой 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
У Татьяны Овсиенко есть взрослый сын — 22-летний Игорь. Она усыновила его, когда была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким. Наследник певицы женат и уже успел сделать свою звездную маму бабушкой.
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Татьяна Овсиенко: «Мы с Сашей очень хотим общих детей»Певица дождалась любимого из мест заключения, и теперь они вместе строят новую счастливую жизнь. Однако видит певица своего внука редко, так как мальчик с родителями живет в Майами. Тем не менее, будучи образцовой бабушкой, Татьяна не забывает баловать малыша подарками, а также дает советы о том, как воспитывать ребенка.
Звезда 1990-х рассказала, что уже приобрела для внука книгу со сказками Пушкина, а также сборники с русскими народными сказками. Татьяна призналась, что ругается на сына и свою невестку. Причиной является то, что дома они общаются на каких угодно языках— итальянском, французском, английском, португальском, а свой родной язык игнорируют. «Родной язык обязательно нужно знать», — убеждена артистка.
Кстати, Татьяна и сама не прочь бы завести одного, а то и трех детей. Вместе со своим возлюбленным — предпринимателем Александром Меркуловым — она подумывает о суррогатном материнстве. Певица признается, что Игорь уже вырос, а понянчить малыша еще хочется, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Антенна-Телесемь».
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