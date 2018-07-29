Овсиенко ругается на сына с невесткой

Татьяны Овсиенко есть взрослый сын — 22-летний Игорь. Она усыновила его, когда была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким. Наследник певицы женат и уже успел сделать свою звездную маму бабушкой.

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Татьяна Овсиенко: «Мы с Сашей очень хотим общих детей»Певица дождалась любимого из мест заключения, и теперь они вместе строят новую счастливую жизнь. Однако видит певица своего внука редко, так как мальчик с родителями живет в Майами. Тем не менее, будучи образцовой бабушкой, Татьяна не забывает баловать малыша подарками, а также дает советы о том, как воспитывать ребенка.

Звезда 1990-х рассказала, что уже приобрела для внука книгу со сказками Пушкина, а также сборники с русскими народными сказками. Татьяна призналась, что ругается на сына и свою невестку. Причиной является то, что дома они общаются на каких угодно языках— итальянском, французском, английском, португальском, а свой родной язык игнорируют. «Родной язык обязательно нужно знать», — убеждена артистка.