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Лавовая лампа своими руками
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Лавовая лампа своими руками 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Вместе с ребёнком делаем удивительную лампу из подручных средств. Это красиво и очень познавательно.
Аист на крыше: последние новости
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