Стас Михайлов показал подросших красавиц-дочерей

Несколько часов назад Стас Михайлов поделился с поклонниками в Instagram фотографией подросших девятилетней Иваннки и шестилетней Маши.

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Подписчики немедленно отреагировали на публикацию, оставив свои восторженные комментарии. «Хорошенькие», «Красавицы» «Лучезарные девочки», «Красотули», «Две бусинки», «Беляночка и Розочка», «Куколки», «Такие милые дети», «Милашки-очаровашки», «Какие красивые и не похожие друг на друга сестрички. Одна мамина, другая папина копии», «Прелестные», «Красавицы, аж глаз радуется, правильно говорят дети это цветы!», «Лапочки дочки», «Сто процентов будут петь», «Дай бог вам здоровья и всех земных благ», «Стас, как твои дочурки быстро растут. Наилучшие пожелания твоей семье», — написали они.

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«Это сломает психику»: Стас Михайлов запретил своим детям участвовать в шоу «Голос»Известный артист воспитывает шестерых детей. На днях Стас Михайлов дал откровенное интервью, в котором поведал, почему не пускает малышей участвовать в телевизионных шоу и как он развивает в них чувство патриотизма. Напомним, Иванна и Марья родились в браке Стаса Михайлова с Инной Канчельскис. До этого у супругов были другие брачные отношения. В первом замужестве Инны на свет появились сын Андрей и дочь Ева, которых Стас усыновил. А у самого артиста к моменту женитьбы на Инне, тоже были дети — Дарья и Никита. Никто из них не обделен вниманием отца и всей большой семьи.