Лучший друг. Как найти общий язык со своим ребенком

Родительская любовь и забота — еще не гарантия хороших отношений в семье и правильного воспитания. Сложнее всего найти общий язык и наладить обратную связь с ребенком. Таких «мостиков» может быть множество, а один из важнейших — формирование интеллекта и самостоятельного мышления. И хотя развитие детей строго индивидуально, эти пять общих принципов помогут создать сильную, позитивную и развитую личность.

1. Интересуйтесь жизнью ребенка

Если мы хотим, чтобы ребенок нас слышал, мы должны слушать его. Он будет делать то, что делаем мы, и если мы не обращаем внимания на слова ребенка и все решаем за него, он будет поступать так же.

Самый действенный способ наладить контакт — совместные игры и решение задач. Можно придумать интересный квест с поиском записок или предметов дома, можно играть с детьми в разгадывание «шифровок», которые они так любят. Кстати, обратную связь отлично подкрепляет игра в цвета — когда вы заранее договариваетесь раз в день вешать на стену или на календарь разноцветные бумажки, где каждый цвет обозначает определенное настроение. В общем, все зависит от вашей фантазии.

Вы наверняка замечали, что дети охотно объясняют взрослым то, в чем разбираются лучше их. Вместе осваивать новые сложные игры и решать задачи — отличный вариант совместного досуга с ребенком. Например, многие родители помнят, как двигаются шахматные фигуры, но никогда не погружались в тонкости шахматного искусства и не знают, чем отличается дебют от эндшпиля. Начав вместе по книгам постигать шахматные премудрости, вы можете вскоре обнаружить, что ребенок разбирается в игре гораздо лучше вас. Ничто так не поднимает детскую самооценку, как умение решать определенные задачи лучше взрослых.

2. Ставьте выполнимые задачи

Развивая ребенка в определенном направлении — искусстве, спорте или науке, многие родители начинают торопить события и завышать ожидания. Одна из самых частых родительских ошибок — обещания, что если ребенок выиграет соревнования, выполнит сложное задание или получит отличную оценку по предмету в школе, то непременно станет великим художником, спортсменом или ученым. Этого, скорее всего, не случится, но такое обещание фиксируется детским подсознанием, а затем наступает разочарование.

Важно сформировать у ребенка верную самооценку, а это положительное соотношение достигнутого успеха к ожидаемому результату. Поэтому и ожидания должны быть реальными и даже чуть заниженными — ведь маленькому человеку очень важно ощутить уверенность в своих силах. На многих детских спортивных соревнованиях тренеры вводят дополнительные номинации: «За достойное поведение», «За волю к победе», «За красивую игру». Так каждый ребенок получает реальное поощрение своих наилучших качеств.

Помните, что в любом деле главное — спокойное поступательное движение, без сверхзадач и обязательных рекордов. Также надо постараться не обесценивать реальные достижения ребенка и не дать развиться «внутреннему критику», который обязательно появится, если постоянно негативно оценивать успехи ребенка, и тем более — сравнивать его достижения с успехами других детей.

3. Развивайте интеллект и внимательность

Все дети непоседы от природы. Дошкольники активно познают окружающий мир, легко переключаются с одного занятия на другое и ни минуты не сидят на месте. Это нормально, но если не приучить ребенка с раннего детства концентрировать внимание на выполнении одной задачи, потом могут возникнуть трудности с освоением важных навыков и обучением.

Основной метод развития внимания и усидчивости — игровой. Это может быть рисование, лепка, сбор пазлов или помощь по хозяйству: важно, чтобы процесс не утомлял и был интересен. Если через 10-20 минут занятия ребенку стало скучно — не нужно заставлять его продолжать, можно переключиться на другую игру, а к этой вернуться позже. Но постарайтесь в результате доводить каждое дело до конца.

Разумеется, дисциплина, порядок, привычка к определенным ритуалам и режиму дня защищают детскую психику и воспитывают характер. А характер и есть будущая судьба ребенка.

4. Соблюдайте меру в похвалах и наказаниях

Конечно, хвалить ребенка нужно всегда, но не по мелочам, чтобы не пропала ценность поощрения. Важно, чтобы малыш понимал, за какие конкретные действия его хвалят. Не ленитесь объяснять каждый раз, что именно ребенок сделал правильно, и подкреплять похвалу тактильно — приласкать, обнять, поцеловать. Важно донести до ребенка, что объект любви — он сам, а не его успехи и достижения. Только тогда ребенок чувствует себя в безопасности и может развиваться позитивно, без тревожности и эмоционального дискомфорта.

Часто тревожность — это результат неправильной системы поощрений и наказаний. Понятно, что рукоприкладство и игнорирование ребенка в ответ на неправильный поступок в сегодняшнем мире неприемлемы. Гораздо эффективнее работает «разбор полетов», когда вы вместе с ребенком спокойно и поэтапно выясняете, что именно случилось, и вместе ищите пути исправления ошибки. Только так ребенок может сам нащупать верную модель поведения, а вы не потеряете авторитет в его глазах и останетесь для малыша мудрым советчиком и верным другом — ведь друзья друг друга не наказывают.

5. Прислушайтесь к советам педагогов

В отличие от родителей, которые безоговорочно любят своего ребенка, педагоги и тренеры воспринимают его со стороны, а значит, более объективно. Хороший воспитатель увлечен своей работой и мотивирован на рост своих учеников в той области, которую представляет. Он всегда разработает лучший план обучения для каждого воспитанника, которому родители и ребенок должны неукоснительно следовать, чтобы получить желаемый результат.

Одна из важнейших задач, которую решают тренеры и воспитатели, и которая редко решается в семье — научить ребенка мириться с неудачами и идти дальше. Уметь проигрывать так же важно как уметь побеждать, и профессионалы учат этому лучше, чем близкие родственники.

Воспитывая характер и развивая интеллект ребенка, наверное, важнее всего помнить, что дети есть дети, и развитие мышления это не только обучение математике и иностранным языкам, а физическое развитие — не только спортивные победы и выигранные кубки и грамоты. Полноценное развитие дает ребенку только познание мира во всех его красках и проявлениях, полноценное общение со сверстниками, шумные игры, а также ссадины, синяки и ошибки, на которых все мы учимся независимо от возраста.

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