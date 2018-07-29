Внимание, дети!

В Подмосковном городе Серпухове мужчина похитил, а затем убил пятилетнюю девочку. Она гуляла на детской площадке, а когда бабушка отошла в магазин, убийца воспользовался отсутствием взрослых и увел ребенка.

Через наши организации по поиску пропавших периодически проходят подобные случаи, которые происходят не только в Московской области, но и по всей стране. Начало истории всегда одинаковое: ребенок остался без присмотра взрослых. И хотя мы регулярно говорим, что дети должны быть постоянно в поле зрения родителей, проводим специальные занятия, трагедии продолжают регулярно происходить.

Причины лежат, безусловно, в нашем безответственном отношении к самому дорогому, что есть в нашей жизни, — нашим детям. Согласитесь, никто из нас не оставляет свой мобильный телефон на скамейке, когда надо зайти в магазин. Мы не оставляем свою сумочку с документами и другими вещами на пять минут на улице со словами «ничего же не случится». Мы понимаем, что дорогой нам предмет должен быть всегда рядом с нами. Так почему же то, что является по умолчанию дороже любой вещи на Земле — наши родные дети, — оказывается без присмотра?

Наша с вами невнимательность к детям подчас оборачивается страшным наказанием. Ведь нет ничего ужаснее потери своего ребенка. Поэтому родители обязаны быть всегда бдительными. Все 24 часа в день, 365 дней в году. Нельзя перекладывать ответственность за своего ребенка на любых других людей. Мама, играющая со своим ребенком на площадке, не обязана следить за вашим. Мы не можем определить степень ответственности других людей.

Каждый родитель должен твердо понимать, что его ребенок лишен права ответственности за самого себя и не волен распоряжаться самим собой по усмотрению. В искреннем желании познать мир ребенок непременно отправится в путешествие по незнакомой улице, в лес или к реке, с легкостью увяжется за незнакомым человеком. И уберечь ребенка от необдуманных поступков, от шалостей можем только мы, его родители.

Конечно, никто не застрахован от случайностей. Когда в силу обстоятельств мы можем быть разлучены с ребенком. Например, если вы разминулись в большом магазине или во время салюта толпа оттеснила ребенка от вас или двери поезда закрылись перед вашим носом, а ребенок уже оказался в вагоне метро. Для безопасности ребенка постоянно проговаривайте с ним важные правила. Если потерялся, стой там, где стоишь.

Попросить о помощи можно только человека в форме, например, полицейского, охранника или продавца в магазине. Свои люди — это только родители. Категорически нельзя никуда уходить с чужими людьми. Эти простые правила, конечно, не дают стопроцентной гарантии безопасности, но повышают шансы на спасение вашего ребенка от злодеев. По-настоящему защитить ребенка и спасти его от угроз может только наше стопроцентное внимание.