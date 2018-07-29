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В «СДЮСШОР» ждут маленьких спортсменов
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В «СДЮСШОР» ждут маленьких спортсменов 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В «Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва» проходит приемная кампания на 2018-2019 учебный год. В этом году набирают детей по четырем спортивным направлениям: плавание (мальчики и девочки 2011 г.р.), хоккей (мальчики 2013 г.р.), пауэрлифтинг (девочки, мальчики 2005-2008 гг.р.) и сетокан КАРАТЕ-до (мальчики и девочки 2011 г.р.).
Родителям необходимо заполнить заявление, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, справку от педиатра и фотографию 3х4. Документы будут принимать до 31 августа, а уже после 1 сентября начнутся отборочные мероприятия. Будущим спортсменам для зачисления в «СДЮСШОР» надо будет продемонстрировать свою физическую подготовку. Посмотреть упражнения можно на сайте учреждения: nsdushor.yam.sportsng.ru. Родителей, которые хотят вырастить из своих сыновей и дочерей олимпийских чемпионов, в Ноябрьске немало, востребованы все отделения СДЮСШОР, но самый большой конкурс на плавание.
«Заявлений на плавание уже подано в три раза больше, чем будет мест. Это хорошо, что желающих заниматься много, потому что чем больше мы просмотрим ребят, тем больше вероятность найти будущих спортивных звездочек. В этом году на плавание мы набираем 15 человек. Мальчикам и девочкам надо будет выполнить упражнения на суше и воде», — сказала и.о. директора «СДЮСШОР» Ольга Баскакова.
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