Стихийный нудистский пляж появился в Нижнем Новгороде (фото)

В социальных сетях появились фото полностью обнаженных людей, отдыхающих на Силикатном озере.

Фото нудистов на озере вызвало шквал комментариев в социальных сетях. Нижегородцы были возмущены эксцентричной выходкой отдыхающих, ведь на озеро ходят семьи с детьми. Пользователи активно обсуждали появление обнаженных людей на пляже. «Есть такое понятие, как правила поведения в обществе, мораль, культура и воспитание. Вот все это вместе мешает другим людям. Пляж не общественный, но там все равно полно детей и других людей. Это не нормально раздеваться на людях.», — комментировали нижегородцы. 18+