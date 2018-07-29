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Стихийный нудистский пляж появился в Нижнем Новгороде (фото)
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Стихийный нудистский пляж появился в Нижнем Новгороде (фото) 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
В социальных сетях появились фото полностью обнаженных людей, отдыхающих на Силикатном озере.
Фото нудистов на озере вызвало шквал комментариев в социальных сетях. Нижегородцы были возмущены эксцентричной выходкой отдыхающих, ведь на озеро ходят семьи с детьми. Пользователи активно обсуждали появление обнаженных людей на пляже. «Есть такое понятие, как правила поведения в обществе, мораль, культура и воспитание. Вот все это вместе мешает другим людям. Пляж не общественный, но там все равно полно детей и других людей. Это не нормально раздеваться на людях.», — комментировали нижегородцы. 18+
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