Не угадаете: Кардашьян призналась, сколько весит на самом деле

В эту цифру даже не верится.

Звезда реалити-шоу со своими не менее знаменитыми сестрами — Кендалл Дженнер Хлоей Кардашьян приняла участие в благотворительном мероприятии. Обстановка там была неформальной, и речь зашла о весе звезд. И Ким похвасталась, что она наконец-то сбросила лишний вес. «Сейчас я вешу 119 фунтов (53 кг) — без наращенных волос, конечно», — заявила она. И продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем топе и узких латексных штанах.

Учитывая ее внушительные достоинства, цифра кажется нереальной. Еще недавно вес Кардашьян, по данным иностранных СМИ колебался от 60 до 63 кг. «Ты стала совсем прозрачной, — похвалила ее Хлоя, — я просто вижу сквозь тебя». «Ты весишь меньше моего клатча», — подхватила Кендалл. Которая, между прочим, является одной из высокооплачиваемых моделей в мире, но все равно завидует фигуре сестры.

Ким в последнее время часто показывает фанатам сторис со своих тренировок, где выкладывается на 100 процентов. И, видимо, это начало давать свои плоды. на изрядно похудевшие ноги звезды все обратили внимание еще на парижской Неделе Моды, куда она прилетела с мужем.

Главное, чтобы ее формы не пропали — переживают поклонники. Но вряд ли Ким даже во имя красоты согласится пожертвовать своими аппетитными выпуклостями, из-за которых и стала знаменитой. Кстати, ее сестры уверены в том же.

«Твоя грудь и попа по прежнему большие, — сказала Хлоя, указывая на «активы» сестры. Но в талии ты просто анорексична, а твои руки толщиной с мой палец».

Это, конечно, небольшое преувеличение, но талия у Ким стала действительно уже, чем была, а пресс явно подтянулся. Что же, теперь она сможет по праву гордиться своей фигурой, как и другие звезды, которые не скрывают свой вес, а напротив, с гордостью о нем говорят. Подробнее об этом читайте здесь.

Больше фото похудевшей Кардашьян — по стрелке.

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