В ОДКБ умерла девочка

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В ОДКБ умерла полуторамесячная малышка. Врачи боролись за жизнь малышки, но судьба распорядилась иначе.

Напомним, что 14 июня этого года жительница Юрьев-Польского сообщила полицейским о жуткой находке. В одном из мусорных контейнеров она обнаружили новорождённую девочку. (https://www.tv-mig.ru/news/incidents/brosila-novorozhdennuyu-v-musorku/)

По данным следствия, сразу после рождения ребенка поместили в полиэтиленовый пакет и выбросили в мусорный контейнер, расположенный напротив жилого дома по улице Луговая города Юрьев-Польский.

Медики предоставили следствию сведения о том, что девочка родилась весом 2 кг 248 граммов на сроке беременности 34 недели.

Состояние здоровья младенца оценивалась как крайне тяжёлое.

В тот же день Следком объявил розыск «горе»-мамашки. Спустя 10 дней личность преступницы была установлена. Ею оказалась 43-летняя женщина, которая призналась, что именно она выкинула своего ребенка. Женщина вступала в беспорядочные половые связи, и ребенок был нежелателен. На медицинский учет она не встала, а ребенка собиралась кому-нибудь подкинуть. Но в итоге мамаша-кукушка испугалась людей и не придумала ничего лучшего, как положить девочку в пакет и отнести его на помойку.

Также известно, что у женщины уже есть один ребенок — 9-летний сын, который проживает вместе с матерью.

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное по статье 106 УК РФ («Покушение на жизнь новорожденного»). Женщине грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

Хочется добавить, что возможно всё могло бы быть и по-другому. Но наше государство решило упразднить бэби-кейсы, которые много лет оставались последним шансом, окном жизни для новорождённых.