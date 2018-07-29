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В ОДКБ умерла девочка
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В ОДКБ умерла девочка 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото ruslekar.info
В ОДКБ умерла полуторамесячная малышка. Врачи боролись за жизнь малышки, но судьба распорядилась иначе.
Напомним, что 14 июня этого года жительница Юрьев-Польского сообщила полицейским о жуткой находке. В одном из мусорных контейнеров она обнаружили новорождённую девочку. (https://www.tv-mig.ru/news/incidents/brosila-novorozhdennuyu-v-musorku/)
По данным следствия, сразу после рождения ребенка поместили в полиэтиленовый пакет и выбросили в мусорный контейнер, расположенный напротив жилого дома по улице Луговая города Юрьев-Польский.
Медики предоставили следствию сведения о том, что девочка родилась весом 2 кг 248 граммов на сроке беременности 34 недели.
Состояние здоровья младенца оценивалась как крайне тяжёлое.
В тот же день Следком объявил розыск «горе»-мамашки. Спустя 10 дней личность преступницы была установлена. Ею оказалась 43-летняя женщина, которая призналась, что именно она выкинула своего ребенка. Женщина вступала в беспорядочные половые связи, и ребенок был нежелателен. На медицинский учет она не встала, а ребенка собиралась кому-нибудь подкинуть. Но в итоге мамаша-кукушка испугалась людей и не придумала ничего лучшего, как положить девочку в пакет и отнести его на помойку.
Также известно, что у женщины уже есть один ребенок — 9-летний сын, который проживает вместе с матерью.
Подозреваемую задержали и возбудили уголовное по статье 106 УК РФ («Покушение на жизнь новорожденного»). Женщине грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.
Хочется добавить, что возможно всё могло бы быть и по-другому. Но наше государство решило упразднить бэби-кейсы, которые много лет оставались последним шансом, окном жизни для новорождённых.
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