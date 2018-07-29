Ещё
Самые известные дети-маугли: как сложились судьбы малышей, которые выросли среди животных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые известные дети-маугли: как сложились судьбы малышей, которые выросли среди животных 

Bigpicture.ru 14 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Человек с детства формируется под влиянием тех условий, в которых растет. И если до пяти лет ребенок оказывается в окружении животных, а не людей, он перенимает их повадки и постепенно теряет человеческий облик. «Синдром Маугли» — такое название получили случаи формирования детей в дикой среде. После возвращения к людям для многих из них социализация стала невозможной. Как сложились судьбы самых известных детей-маугли — далее в обзоре.
Источник: kulturologia.ru  Индийская девочка-маугли Камала
Памятник Ромулу, Рему и волчице, их вскормившей
Первым известным случаем воспитания детей животными, если верить легенде, была история Ромула и Рема. По мифу, в детстве их выкормила волчица, а позже нашел и вырастил пастух. Ромул стал основателем Рима, а волчица — эмблемой столицы Италии. Однако в реальной жизни у историй о детях-маугли редко случаются подобные хеппи-энды.
Кадр из мультфильма «Маугли», 1973
История, рожденная воображением Редьярда Киплинга, на самом деле абсолютно неправдоподобна: дети, потерявшиеся до того, как научились ходить и говорить, во взрослой жизни уже не смогут освоить этих навыков. Первый достоверный исторический случай воспитания ребенка волками был зафиксирован в 1341 году в Гессене, Германия. Охотники обнаружили ребенка, который жил в стае волков, бегал на четвереньках, далеко прыгал, визжал, рычал и кусался. Половину своей жизни 8-летний мальчик провел среди животных. Он не умел говорить и ел только сырую пищу. Вскоре после возвращения к людям мальчик умер.
Кадр из мультфильма «Маугли», 1973
Дикарь из Аверона в жизни и в кино
Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970
Самым детально описанным случаем стала история «дикого мальчика из Аверона». В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка лет 12-15, который вел себя как маленький зверь. Он не умел говорить, слова ему заменяло рычание. Несколько раз он сбегал от людей в горы. После того как его снова поймали, он стал объектом внимания ученых. Естествоиспытатель Пьер-Жозеф Бонатер написал «Исторические заметки о дикаре из Аверона», где подробно изложил результаты наблюдений. Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».
Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970
Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970
Дина Саничар
Большинство детей с синдромом Маугли найдены в Индии: с 1843 по 1933 год тут зафиксировано 15 подобных случаев. Дина Саничар жил в логове волков, его нашли в 1867 году. Мальчика научили ходить на двух ногах, пользоваться посудой, носить одежду, но говорить он не мог. Саничар умер в возрасте 34 лет.
Индийские маугли Амала и Камала
В 1920 году жители индийской деревни обратились к миссионерам с просьбой помочь им избавиться от жутких призраков из джунглей. «Призраками» оказались две девочки восьми и двух лет, которые жили с волками. Их поместили в сиротский приют и назвали Камалой и Амалой. Они рычали и выли, ели сырое мясо, передвигались на четвереньках. Амала прожила меньше года, Камала умерла в 17 лет, достигнув к этому моменту уровня развития четырехлетнего ребенка.
Индийские маугли Амала и Камала
В 1975 году пятилетнего ребенка среди волков нашли в Италии. Его назвали Роно и поместили в Институт детской психиатрии, где врачи работали над его социализацией. Но мальчик умер, питаясь человеческой едой.
Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970
Подобных случаев было немало: детей находили среди собак, обезьян, панд, леопардов и кенгуру (но чаще всего — среди волков). Иногда дети терялись, иногда родители сами избавлялись от них. Общими симптомами для всех выросших среди животных малышей с синдромом Магули были неумение говорить, передвижение на четвереньках, боязнь людей, но при этом отменный иммунитет и крепкое здоровье.
Увы, дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.
Кадр из мультфильма «Маугли», 1973
Bigpicture.ru: последние новости
Черно-белая идиллия от Себастьяна Лучиво Кто-то заметил, что Брэд Питт копирует женщин, с которыми встречается, и понеслась Опасно для здоровья: ученые рассказали, почему нельзя спать со смартфоном
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме13
Почему шумит в ушах8
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной11
Седокова возмутила выступлением в купальнике76
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение