Самые известные дети-маугли: как сложились судьбы малышей, которые выросли среди животных

Человек с детства формируется под влиянием тех условий, в которых растет. И если до пяти лет ребенок оказывается в окружении животных, а не людей, он перенимает их повадки и постепенно теряет человеческий облик. «Синдром Маугли» — такое название получили случаи формирования детей в дикой среде. После возвращения к людям для многих из них социализация стала невозможной. Как сложились судьбы самых известных детей-маугли — далее в обзоре.

Источник: kulturologia.ru Индийская девочка-маугли Камала

Памятник Ромулу, Рему и волчице, их вскормившей

Первым известным случаем воспитания детей животными, если верить легенде, была история Ромула и Рема. По мифу, в детстве их выкормила волчица, а позже нашел и вырастил пастух. Ромул стал основателем Рима, а волчица — эмблемой столицы Италии. Однако в реальной жизни у историй о детях-маугли редко случаются подобные хеппи-энды.

Кадр из мультфильма «Маугли», 1973

История, рожденная воображением Редьярда Киплинга, на самом деле абсолютно неправдоподобна: дети, потерявшиеся до того, как научились ходить и говорить, во взрослой жизни уже не смогут освоить этих навыков. Первый достоверный исторический случай воспитания ребенка волками был зафиксирован в 1341 году в Гессене, Германия. Охотники обнаружили ребенка, который жил в стае волков, бегал на четвереньках, далеко прыгал, визжал, рычал и кусался. Половину своей жизни 8-летний мальчик провел среди животных. Он не умел говорить и ел только сырую пищу. Вскоре после возвращения к людям мальчик умер.

Кадр из мультфильма «Маугли», 1973

Дикарь из Аверона в жизни и в кино

Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970

Самым детально описанным случаем стала история «дикого мальчика из Аверона». В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка лет 12-15, который вел себя как маленький зверь. Он не умел говорить, слова ему заменяло рычание. Несколько раз он сбегал от людей в горы. После того как его снова поймали, он стал объектом внимания ученых. Естествоиспытатель Пьер-Жозеф Бонатер написал «Исторические заметки о дикаре из Аверона», где подробно изложил результаты наблюдений. Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».

Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970

Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970

Дина Саничар

Большинство детей с синдромом Маугли найдены в Индии: с 1843 по 1933 год тут зафиксировано 15 подобных случаев. Дина Саничар жил в логове волков, его нашли в 1867 году. Мальчика научили ходить на двух ногах, пользоваться посудой, носить одежду, но говорить он не мог. Саничар умер в возрасте 34 лет.

Индийские маугли Амала и Камала

В 1920 году жители индийской деревни обратились к миссионерам с просьбой помочь им избавиться от жутких призраков из джунглей. «Призраками» оказались две девочки восьми и двух лет, которые жили с волками. Их поместили в сиротский приют и назвали Камалой и Амалой. Они рычали и выли, ели сырое мясо, передвигались на четвереньках. Амала прожила меньше года, Камала умерла в 17 лет, достигнув к этому моменту уровня развития четырехлетнего ребенка.

Индийские маугли Амала и Камала

В 1975 году пятилетнего ребенка среди волков нашли в Италии. Его назвали Роно и поместили в Институт детской психиатрии, где врачи работали над его социализацией. Но мальчик умер, питаясь человеческой едой.

Кадр из фильма «Дикий ребенок», 1970

Подобных случаев было немало: детей находили среди собак, обезьян, панд, леопардов и кенгуру (но чаще всего — среди волков). Иногда дети терялись, иногда родители сами избавлялись от них. Общими симптомами для всех выросших среди животных малышей с синдромом Магули были неумение говорить, передвижение на четвереньках, боязнь людей, но при этом отменный иммунитет и крепкое здоровье.

Увы, дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.

Кадр из мультфильма «Маугли», 1973