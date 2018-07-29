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Младшая дочь Алены Хмельницкой пошла по стопам родителей
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Младшая дочь Алены Хмельницкой пошла по стопам родителей 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: Passion.ru
8-летняя Ксюша Кеосаян снимается в кино.
Очень часто звездные наследники с детства идут по стопам родителей — отечественный шоу-бизнес может назвать не одну такую творческую династию. Пока одни знаменитые родители не хотят для детей повторения их судеб, другие рассказывают поклонникам о первых детских успехах на профессиональном поприще. Так, популярная актриса Алена Хмельницкая призналась, как волнительно быть матерью юной актрисы: «Аааа! Я сегодня была в первый раз на „Ласточке“ гостем»))) Была мамой актрисы Ксюши Кеосаян😂😂😂 Скажу вам, что это более нервно, чем сниматься самой!)) Спасибо за такой опыт, дальше видно будет! Но дебютировать у Натальи Меркуловой и Алексея Чупова в артхаусном проекте это круто! 🙌🏼Сама бы с удовольствием с ними поработала бы!».
Известно, что в фильме «Колл-центр», где дебютирует младшая дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, также примут участие Никита Ефремов и Юлия Хлынина. Поклонники Хмельницкой уверены, что девочка растет очень талантливой и даже может в будущем затмить знаменитых родителей.
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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